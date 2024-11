Cristian Castro rompió el silencio: esto dijo de la supuesta boda de Verónica Castro y Yolanda Andrade

Cristian Castro finalmente reveló qué es lo que opina del supuesto romance que habría existido entre su madre, Verónica Castro y Yolanda Andrade.

Hace tiempo, ‘Joe’, como llaman de cariño a la conductora, aseguró que tuvo una boda simbólica con la actriz de 72 años, sin embargo, el ‘Gallito Feliz’ no había reaccionado a estas declaraciones.

En 2019, Yolanda Andrade reveló en el canal de YouTube de su amiga Montserrat Oliver que hace tiempo se casó con una mujer, cuya identidad no reveló. Más tarde, fue entrevistada por el periodista Javier Poza, a quien le dijo que se habían casado en Ámsterdam y, finalmente, al programa Primer Impacto le confirmó que se trataba de Verónica Castro.

Cristian Castro defendió a su mamá de los rumores Instagram @cristiancastro

¿Qué opina Cristian Castro de la supuesta boda de su mamá?

En entrevista con el programa ‘Todo para la mujer’, el cantante de 49 años aseguró que la noticia no le interesó y no cree en el relato que ofreció la presentadora.

“No hubo un relato de su parte que pareciera cierto, mensajes, algún chat, algunas fotos, no hay fotos, no hay chats, no hay un relato contundente de cuando sucedieron los hechos, que fechas, cuando comenzó todo, cuando finalizó todo, por qué finalizó todo”, respondió el intérprete de ‘No podrás’.

“Me gustaría que si va a haber una noticia así, hubiese un relato convincente, no solamente que ‘en una fiesta pasaron cosas’ o algo así”, añadió.

Para el hijo de Manuel ‘El Loco’ Valdés, no basta solo con el testimonio de Yolanda Andrade, tendría que haber pruebas de que esta boda realmente sucedió, pero, como no es así, no le ha parecido “interesante”.

“Me parece que tendría que ser más convincente todo, tendría que haber chats, tendría que haber audios, tendría que haber fotos, tendría que haber fechas, tendría que haber un relato más detallado como para que a mí me interese esta noticia”.

Yolanda Andrade publicó algunas fotos junto a Verónica Castro Instagram @yolandaamor

Cristian Castro está seguro de que esta noticia no afecta a su mamá, Verónica Castro

El artista también reconoció que esta información podría ser impactante y hasta dolorosa para algunas personas, pero no es su caso y duda mucho que a su mamá le afecte de alguna manera.

“El aspecto de Yolanda Andrade no me ha interesado, no sé por qué, pero es muy sincero lo que digo, no me ha interesado, no se me ha hecho interesante, quizá sea doloroso, no sé para quién, porque no creo que sea doloroso tampoco para mi mamá”.

“No sé si sea un shock para la gente, para la prensa, yo entiendo que es una noticia shock, pero a mí no me impactó, no me interesó la noticia, no opiné nada, no se me hizo contundente el relato, tampoco se me hicieron contundente las pruebas”, finalizó el famoso.