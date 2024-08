Quién es Kick Kennedy, la nueva “conquista” de Ben Affleck tras su divorcio con Jennifer Lopez

El actor Ben Affleck y la sobrina nieta del que fuera presidente de Estados Unidos, Kick Kennedy fueron captados compartiendo tiempo juntos en el restaurante Polo Lounge del icónico Beverly Hills Hotel. La actriz y activista de 36 años ha tenido varios encuentros con la estrella de Hollywood desde que decidió hacer su vida separada con su ex, la cantante Jennifer Lopez.

Hasta ahora no se ha confirmado qué tipo de relación existe entre ambos, si son amigos o algo más, pero lo que es un hecho es que se les ha visto compartiendo momentos juntos en varios sitios de la ciudad de Los Ángeles.

Según testigos, el intérprete de 52 años, Ben Affleck, se ha dejado ver de lo más alegre al lado de la hija del político Robert F. Kennedy Jr. De acuerdo con Page Six, el actor ha estado saliendo con Kick en medio de su divorcio con Jennifer Lopez.

Cabe destacar que Jennifer solicitó el divorcio de Affleck alegando diferencias irrenconciliables, y pidió recuperar su nombre de soltera y que ni ella ni Ben reciban cualquier tipo de pensión.

Kathleen Alexandra Kennedy, mejor conocida como Kick, es hija de Robert F. Kennedy y Emily Ruth Black, pertenece a la socialité de Nueva York, tiene cinco hermanos, en lo académico y profesional, la también filántropa, se graduó en Historia y Teatro de la Universidad de Stanford. Se desempeñó como modelo y ha desarrollado su carrera en el mundo de la actuación en conocidad series como Gossip Girl, The Newsroom o Curb Your Enthusiasm, o en la película Fear and Loathing is Aspen.