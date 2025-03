Quién es la actriz de Harry Potter que buscó una polémica manera de monetizar su imagen fuera del cine

La actriz Jessie Cave, quien interpretó a Lavander Brown, novia de Ron Weasley, en las películas de Harry Potter, reveló que abrió una cuenta en una página azul de contenido exclusivo para poder pagar sus cuentas.

A través de su podcast ‘Before We Break Up Again’, la intérprete aclaró que no habrá contenido explícito, sino que publicará contenido de su larga y rubia cabellera como protagonista.

“Es fetiche, fetiche pero no significa necesariamente sexual”, dijo la actriz británica. También lo comunicó a través de su Instagram. “Voy a abrir un perfil OnlyFans para mi pelo. Únete a mí en este nuevo y extraño viaje. Meneos de pelo de la mejor calidad y cosas muy sensuales”.

¿Por qué Jessie Cave incursionó en la página de contenido exclusivo?

La intérprete de 37 años le dijo a sus seguidores en redes sociales que tomó esta decisión para pagar sus deudas y financiar la remodelación de su casa, usando únicamente su cabello como herramienta.

“Un año. Lo intentaré durante un año. ¿Mi objetivo? Pagar todas las deudas. ¿Mi objetivo? Hacer que la casa sea segura, cubrir el papel pintado con arsénico/plomo, construir un tejado nuevo, etc. ¿Mi objetivo? ¿Empoderarme? ¿Mostrar a los que me han juzgado mal en el pasado que no soy tan dulce? Dedicar tiempo a algo en lo que nunca antes había invertido: el amor propio. Siento que estoy haciendo algo prohibido, algo un poco desordenado. Me gusta romper el manual de la buena actriz”, explicó en su perfil de Substack, plataforma que permite a escritores, blogueros, marcas y demás creadores de contenido elaborar y rentabilizar sus newsletters.

Jessie Cave aclara que no publicará contenido explícito

Jessie Cave dijo en su podcast, el cual conduce junto a su pareja y padre de sus cuatro hijos, el comediante Alfie Brown, que su contenido estará dirigido a personas con interés o fetiche por el cabello, haciendo cosas como cepillar su melena o agitarla.

“Ex actriz de Harry Potter, escritora, dibujante y ahora especialista en cabello largo de Only Fans. Hago contenido de nicho sobre cabello que seguramente te guste. ¡Qué mágico! Envío mensajes casi a diario. Advertencia mágica: No publicaré contenido sexual. Responderé a mensajes directos. ¡Conozcámonos! Si te gusta el cabello, este es tu lugar. Si quieres algo específico, puedes escribirme y con gusto veremos qué podemos hacer.CON AMOR, JESSIE”, se lee en su descripción.

¿Quién es Jessie Cave?

Jessica Alice Cave Lloyd nació el 5 de mayo de 1987 en Londres, Inglaterra. Es una actriz, comediante y escritora británica, conocida principalmente por interpretar a Lavender Brown en la saga de películas de ‘Harry Potter’.

Antes de su carrera en el cine, estudió ilustración y animación en la Universidad de Kingston y trabajó brevemente como asistente de dirección teatral. Ha participado en producciones como las series ‘Buffering’ y ‘Black Mirror’, así como en películas independientes. También es conocida por su trabajo en el teatro y por sus espectáculos de stand-up británico.

Con el comediante Alfie Brown tiene 4 hijos: Donnie, nacido en 2014; Abraham, quien llegó al mundo en 2020; Becker, nacido en marzo de 2022; y una niña llamada Margot, nacida en julio de 2016.

Llegó a la actuación casi de casualidad, cuando era niña su mamá la inscribió en una agencia de actores infantiles y de inmediato consiguió aparecer en un anuncio publicitario.

“Luego otro y otro, y de repente estaba en ‘Harry Potter'; era actriz sin querer serlo”, dijo la famosa en una entrevista con Refinery29 en 2016.

Su gran oportunidad en el cine llegó cuando fue elegida para interpretar a Lavender Brown en ‘Harry Potter and the Half-Blood Prince’ (2009).