Quién es Lalo Salazar, el periodista que conquistó a la actriz Laura Flores

Recientemente, el periodista Lalo Salazar dio a conocer que tiene una relación sentimental con la actriz Laura Flores, quien confirmó su noviazgo con una publicación en Instagram.

“Así es! casual e inesperado reencuentro con @lalosalazar_oficial a quien conozco desde que yo conducía Hoy en el 2002, esta vez, 23 años más tarde, Coincidimos en una entrevista en el noticiero Despierta, días después, fuimos a comer y nos hemos dado una oportunidad en el amor, estamos agradecidos con la vida y dispuestos a tomarnos de la mano y caminar juntos…”, escribió la también presentadora en redes sociales.

Laura Flores revela cómo fue que Lalo Salazar le pidió que fuera su novia

Laura Flores se dio una nueva oportunidad en el amor con el famoso periodista y reveló en Hoy Día cuál fue su reacción cuando le pidió que fuera su novia.

“Fue a la antigüita. Fuimos a cenar solos, eso fue un viernes y al miércoles siguiente nos vimos para cenar. Fue todo muy rápido. Me dijo: ‘¿quieres ser mi novia?’; le dije ‘sí’; me quería dar un beso, le dije ‘no, aquí no’, me dio pena, entonces ya me dio el beso en el coche, más en privado”, dijo la intérprete.

“(Besa) muy bien. Lo más padre, somos ahora novios de manita sudada, el tiempo dirá qué pasará, está todo muy padre”, añadió.

Cómo nació el romance entre Laura Flores y Lalo Salazar

La actriz contó que el flechazo entre ellos ocurrió después de que ella visitó el noticiero ‘Despierta’ de Danielle Dithurbide, para hacer promoción de su show.

“Ahora que fui a hacer promoción de mi espectáculo musical, nos encontramos, nos fuimos a comer. Les tengo que contar que Danielle fue nuestra celestina, porque nos fuimos a comer todos juntos… ahí ya nos vimos como que con otros ojos”.

Sin embargo, revela que en un principio pensó que el periodista seguía casado, pues tenía muchos años sin verlo.

“Le dije: ‘¿qué no estás casado?’, me dijo ‘no, me divorcié hace tres años’; así fue como empezaron las cosas. Hasta se me hizo súper rarísimo, a mí nunca me había pasado de tener un amigo de toda la vida y de repente te guste, pero de verdad es una persona con un gran sentido del humor. Nunca me había sentado a comer con él”, contó.

¿Quién es Lalo Salazar?

“Está bien bonita Laura y me flechó luego luego en mi corazoncito. Llevábamos saliendo una semana y media, o dos”, dijo el periodista al programa Hoy.

Eduardo ‘Lalo’ Salazar es un periodista y conductor mexicano de 59 años de edad con más de 35 años de trayectoria. Ha participado en programas como ‘Hoy’, el noticiero ‘Despierta’ y actualmente es el conductor de ‘Las Noticias por N+’; además, es conocido por haber sido corresponsal de guerra en Afganistán, Irak y Ucrania.

Estudió la licenciatura en Ciencias Técnicas de la Comunicación en la Universidad de Nuevo Mundo. Desde 1987, Lalo Salazar comenzó a trabajar en el mundo de la información como aprendiz sin remuneración durante año y medio.

En 1994 destacó como “reportero del aire” recorriendo la Ciudad de México en helicóptero y reportando los hechos relevantes del día. Gracias a esto, fue el primer periodista en informar la muerte de Paco Stanley el 7 de junio de 1999.

También se ha desempeñado como conductor de televisión durante varias Copas Mundiales de Fútbol.

El divorcio de Lalo Salazar

De acuerdo con la periodista de espectáculos, Inés Moreno, Lalo Salazar presuntamente descubrió que su ex esposa lo había dejado y le fue infiel luego de regresar de una cobertura en Francia por los Juegos Olímpicos.

“Estuvo casado hasta hace poco, me parece. Cuentan rumores que él, estando en Francia, en los Juegos Olímpicos, pues la mujer lo dejó”.

“Dicen que le puso el cuerno, que él regresó y ya no estaban sus cositas, que además de todo, pues le salió medio caro el divorcio a él, que casi casi me lo dejaron encuerado”, dijo Inés Moreno.

¿Quiénes son los hijos de Lalo Salazar?

Lalo Salazar mantiene su vida personal muy en privado, pero se sabe que tiene dos hijos: Oana e Iñaki Salazar.

En 2016, Oana Salazar le agradeció a sus papás por haberla apoyado en sus estudios luego de graduarse, al parecer, siguiendo los pasos de su padre en el periodismo.