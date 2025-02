Los amores de Daniel Bisogno: quiénes son y a qué se dedican las exparejas del conductor

Este 20 de febrero se dio a conocer la muerte de Daniel Bisogno a sus 51 años de edad, y más allá de su trayectoria en el teatro y la televisión, tuvo romances que fueron de gran interés público.

El actor y conductor se casó en dos ocasiones, sin embargo, tuvo algunos noviazgos muy sonados con famosas figuras del mundo del entretenimiento mexicano.

Fruto de uno de sus matrimonios tuvo a su única hija, la pequeña Michaela, quien fue el gran amor de su vida, pero tras su lamentable fallecimiento, han comenzado a resonar algunas de sus relaciones más públicas.

El historial amoroso de Daniel Bisogno

Betty Monroe: En su juventud, tuvo una fugaz relación con la actriz mexicana Betty Monroe cuando ambos comenzaban a destacar en el mundo del entretenimiento. Ella tenía 19 años y él 23, aunque solo duraron unos meses, su amistad perduró por años.

Mariana Zavala: Cuando trabajaba en el matutino ‘Tempranito’ conoció a la conductora Mariana Zavala, su primera esposa, y tan solo un año después llegaron al altar. El matrimonio duró solo cuatro años y se divorciaron por una presunta infidelidad por parte del actor con Fran Meric. Tras su ruptura, Mariana se alejó de los medios.

Fran Meric: Durante su participación en ‘Tempranito’, Daniel Bisogno comenzó una relación con la actriz Fran Meric, la cual se hizo oficial en 2006. Sin embargo, este romance estuvo marcado por varias peleas y rupturas que llevaron a la intérprete a tener ideas suicidas, según reveló en 2021 en una entrevista para Tv Azteca. Fran Meric, además de actriz, es empresaria, conductora y coach holística.

Mariana Ochoa: En 2006, Daniel Bisogno comenzó a salir con la ex OV7, sin embargo, según reveló la cantante en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, le costaba trabajo lidiar con el personaje en el que el conductor se convertía en ‘Ventaneando’, por lo que su noviazgo duró solo ocho meses y él le habría sido infiel precisamente con Fran Meric.

Andrea Escalona: En 2023, la conductora Andrea Escalona le dijo a Mara Patricia Castañeda que tuvo un noviazgo con Daniel Bisogno, mismo que terminó en 2008 y el problema fue la diferencia de edades, pues ella tenía 21 años y él 34. “Corté con él queriéndolo mucho, yo lloraba, es la primera vez que se me rompe el corazón de verdad, me puse flaquísima, me deprimí”.

Cristina Riva Palacio: En 2013 conoció a su segunda esposa, Cristina Riva Palacio, cuando ella entró a trabajar a ‘Ventaneando’ como parte de la producción. Se casaron en 2014 en Acapulco y dos años después llegó su única hija, la pequeña Michaela, quien nació el 26 de febrero de 2016. El matrimonio terminó en 2019 después de varios escándalos y serias acusaciones, sin embargo, mantuvieron una relación cordial por el bien de su hija.

Charly Moreno: En los últimos años se dio a conocer que Daniel Bisogno tenía una relación con el influencer Charly Moreno, aunque el conductor nunca negó ni aceptó que fueran pareja. ”Vamos juntos a todas partes.(Estamos) muy contentos, muy felices y más porque a él también le gusta Yeri Mua. Le dije ‘vamos, mi Charly’, porque ser felices es lo que importa. (Estoy) muy contento, muy bien. Nos llevamos excelentemente bien. La convivencia día a día es muy bonita”, dijo hace unos años al canal de Edén Dorantes.