Cómo se enteró la hija de Daniel Bisogno que su papá murió

Daniel Bisogno, quien murió este 20 de febrero a los 51 años de edad, tenía una fuerte conexión con Michaela, su única hija, quien, según reveló su madre, ya se enteró de la muerte del conductor.

Cristina Riva Palacios, la última esposa de Daniel Bisogno y madre de Michaela, dio una entrevista vía telefónica con ‘Ventaneando’, donde dijo que la pequeña ya sabe de la muerte de su papá y describió cómo se despidió del actor, con quien, a pesar de su divorcio, tenía una muy buena relación.

“Michaela sabe desde hoy en la mañana”, contó. “Obviamente lloró muchísimo, muchísimo lloramos mucho, está muy muy triste, pero también sabía que su papá ya estaba sufriendo y ya no queríamos que sufriera”, explicó.

“Michaela le tocó ver como su papi ya no era su papi, ya sufría, ya no era el mismo papi que se burlaba de absolutamente todo”, añadió Cristina Riva Palacios.

También habló de la conexión tan extraordinaria que tenían padre e hija y cómo la pequeña le dio fuerzas a Daniel Bisogno para luchar hasta el final.

“Cuando no estaba en terapia intensiva llevaba a Michaela una o dos veces por semana, para que estuviera con su papá, que convivieran, le llevábamos, un poco clandestinamente, unas paletas heladas que les encantan a los dos, tenían ahí su momento de complicidad (...) como siempre, un amor entre ellos, un vínculo que ellos tenían que es inigualable, Michaela y Daniel eran uno”.

Cristina también mencionó que hasta los doctores se sorprendían al ver el poder que tenía Michaela en su papá, ya que era lo que lo motivaba a seguir sonriendo aún en la adversidad.

“Era increíble, Daniel, así estuviera débil, así estuviera triste, así estuviera luchando, porque luchó hasta el último segundo, los doctores impresionados porque ponías un audio de Michaela y sonreía una sonrisa que, no hay otra como esa”.

Así se despidió la exesposa de Daniel Bisogno del conductor

Aunque se separaron desde 2019, Cristina Riva Palacios se mantuvo cerca de Daniel Bisogno durante su crisis de salud y revela que pudo despedirse de él y agradecerle por el trabajo tan extraordinario que hizo como padre.

“Ayer estuve en el hospital, gracias a Dios la familia siempre me permitió estar con él, Daniel y yo tenemos un vínculo que nos va a permitir siempre estar juntos. Michaela es idéntica a su papá, no hay forma de negar que es su papá, entonces, yo fui, hablé con él antes de que pasara todo, me despedí muy bonito, le dije que fue el mejor hombre del mundo, el mejor papá, Michaela no pudo haber tenido más suerte en este mundo de tener ese papá que siempre estuvo con ella con una sonrisa, lo que ella quería su papá decía ‘sí’. Los pleitos que teníamos era que yo le decía a Daniel ‘ponle un límite’”.

Daniel Bisogno y su hija Michaela tenían un lazo muy fuerte X @DaniBisogno

Daniel Bisogno soñaba con estar junto a su hija en su próximo cumpleaños

Cristina Riva Palacios contó que Michaela le pedía a su papá a través de audios que se mejorara para que la acompañara en su cumpleaños, el cual es el próximo 26 de febrero.

Lamentablemente eso no podrá ser, pero ella asegura que no dejará pasar esta importante fecha y que será decisión de Michaela lo que hagan ese día.

“La verdad es que me voy a esperar a que Michaela me pida a ver qué es lo que ella quiere. Yo creo que ahorita no puedo ponerme yo en sus zapatos, es una niña muy chiquita aunque reacciona como adulto, al final yo creo que ella va a tener que dictar la pauta, no vamos a dejar pasar el día, claramente, lo vamos a festejar todos en familia, ella quiere a todo el mundo”.

Uno de los deseos más grandes de Daniel Bisogno era poder celebrar el cumpleaños número 9 de su hija este 26 de febrero, pues el año pasado no pudo estar presente debido a que se encontraba hospitalizado.

“Este mes es el cumpleaños de su hija, de Michaela”, dijo Alex Bisogno, hermano de Daniel, en entrevista con Flor Rubio en su programa de YouTube ‘Dulce & Picosito’, el pasado 13 de febrero.

“El año pasado no lo pudo pasar con ella porque estuvo hospitalizado, y este año posiblemente tampoco pueda estar con ella”, señaló.

Michaela toma terapia tras el trasplante de hígado de Daniel Bisogno

En noviembre pasado, Alex Bisogno contó lo difícil que fue explicarle a una niña de ocho años el tema del trasplante y el estado de salud de su papá, por lo que decidieron enviarla a terapia, ya que, a pesar de su corta edad, sentía la ausencia del conductor.

“Desde que Daniel entró al hospital las primeras veces, obviamente ella sentía la ausencia de su papá, sabía que estaba enfermo, entonces desde un principio se puso atención en eso, la mandaron a terapias, sigue yendo a terapias”.