¿Qué enfermedades padeció Daniel Bisogno? El historial detallado de su salud

Daniel Bisogno murió este 20 de febrero a los 51 años a causa de una falla multiorgánica. El conductor luchó por su vida durante varios meses, en los cuales entró y salió de terapia intensiva y se sometió a complicados y agresivos tratamientos para mejorar su salud.

“Con la más profunda tristeza lamentamos informar una noticia que nunca hubiéramos querido dar: Nuestro querido Daniel Bisogno acaba de fallecer a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado. Ventaneando’ está de luto. Se fue uno de nuestros miembros más destacados”, escribieron en la cuenta de X de Ventaneando.

La salud del actor y conductor fue tema de gran interés en el mundo del espectáculo desde hace casi dos años, cuando comenzó a presentar graves complicaciones médicas que lo llevaron a someterse a cirugías y un trasplante de hígado.

A pesar de los esfuerzos y del optimismo del presentador, su cuerpo se debilitó y no logró recuperarse, y falleció a causa de complicaciones derivadas de su enfermedad.

Historial de salud de Daniel Bisogno

Todo comenzó en mayo de 2023, cuando el presentador fue hospitalizado de emergencia luego de presentar un cuadro hepático por el que debió ser intervenido quirúrgicamente.

“Se le reventaron unas várices del esófago, lo tuvieron que intervenir para pegarlas y empezar a ligar las que estaban a punto de reventarse”, dijo Paty Chapoy sobre su compañero.

De acuerdo con la Clínica Mayo, esto sucede cuando la vena que conecta la garganta con el estómago tiene un bloqueo debido a un coágulo, por lo que el flujo de sangre habitual al hígado no circula adecuadamente.

Daniel Bisogno explicó en entrevista con Pati Chapoy que todo se derivó por problemas en el hígado: “Mi principal problema era un daño en el hígado, pero no tenía cirrosis por alcohol, ni por medicinas ni mucho menos tenía algún tipo de virus”.

¿Cómo comenzaron los síntomas de Daniel Bisogno?

En otra entrevista con Yordi Rosado, el presentador reveló cómo fue que empezó a notar los síntomas: “Ya venía sintiéndome medio mal, de un tiempo para acá me hice estudios de todo y no encontraban lo que me pasaba, que me sentía muy débil, estaban muy bajas las defensas. Hace poco, de repente estaba haciendo Ventaneando y me sentí mal, era viernes, tenía función saliendo, fui al baño y vi como si hubiera coágulos. Me empecé a preocupar, me dormí en el camerino un rato y en la noche ese día era absolutamente negro”.

Tuvieron que realizarle una endoscopía, donde descubrieron que tenía sangre en su estómago, por lo que requirió una operación de emergencia.

Las complicaciones de salud de Daniel Bisogno

En octubre de ese mismo año, el periodista volvió al hospital y se sometió a una cirugía para retirarse la vesícula, aunque él aclaró en redes sociales que, en ese momento, su situación no era crítica.

A principios de febrero de este 2024, Daniel Bisogno sufrió una infección pulmonar por la que fue intubado y estuvo en terapia intensiva alrededor de 25 días.

“Yo empecé a sentir dolor, me decían que era la raíz nerviosa de la vesícula que me habían quitado... pues resulta que lo que tenía era una infección que comenzaba en el estómago y que se extendió hasta los pulmones”, dijo el conductor a Ventaneando.

“Tenía frío todo el tiempo... estaba la infección ahí tremenda. Cuando llego al hospital empiezan a ver cómo está la cosa, estaba completamente invadido... yo tenía tres litros de pus”, explicó ‘El Muñeco’. Fue dado de alta el 8 de marzo de ese año y continuó con su recuperación en casa.

En abril de 2024 reveló que la mayoría de sus problemas de salud eran derivados del hígado graso, enfermedad que no había notado: “A raíz de tener hígado graso, que luego combinado con que bajé de peso y todo eso (vinieron las complicaciones)”.

Daniel Bisogno Instagram @bisognodaniel

El trasplante de hígado de Daniel Bisogno

El 4 de septiembre, Daniel Bisogno recibió la noticia de que habían encontrado un hígado compatible con él, por lo que debió someterse a un trasplante de inmediato para contrarrestar el terrible daño hepático que tenía.

“Removieron cicatrices de problemas anteriores, su hígado estaba inservible y sobrevivía gracias a los medicamentos, en cualquier momento iba a fallar y hubiera sido una emergencia, nunca lo vi con tanto miedo en la vida”, explicó Alex Bisogno a Ventaneando.

El 6 de septiembre los médicos decidieron extubar a Daniel Bisogno y el sábado 7 de septiembre salió de terapia intensiva. Finalmente, el 10 fue dado de alta del hospital.

Una risa que siempre nos acompañará...



Daniel Bisogno nos enseñó que, incluso en los momentos más difíciles, siempre había espacio para la risa.



Durante 29 años en @VentaneandoUno, su ironía y carisma dejaron huella, pero fuera de cámaras fue un amigo generoso y un padre… pic.twitter.com/bDnH2Yi14l — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 21, 2025

Daniel Bisogno sufre una infección bacteriana tras su trasplante de hígado

Días después, el 12 de septiembre, Alex Bisogno, reportó que el conductor debió ser ingresado a terapia intensiva luego de presentar fiebre y malestar.

“Se le llevó al doctor en consulta, se le hicieron estudios, todo apunta a que es una infección, un ‘bichitito’ que está creciendo en su sangre (…) crece en el estómago de cualquier persona, pero al estar inmunosuprimido empezó a crecer más de lo normal”, explicó Alex.

Por esto, el también actor debió ser llevado a terapia intensiva el 15 de septiembre, aunque no se reportó enfermo de gravedad, solo debía estar bajo supervisión.

Esta infección jamás se fue, y en la trasmisión por el 29 aniversario de ‘Ventaneando’ a finales de enero, Daniel Bisogno explicó que la bacteria que lo estaba afectando no cedía.

“Ningún problema de salud, solo esa bacteria que debe de controlarse, por eso llevo un esquema y eso me hace ir al hospital para ponerme lo que se necesita, pero es muy grande el avance (…) todo va muy bien, gracias a todos”, le dijo el ‘Muñeco’ a sus compañeros.

Daniel Bisogno y su hija Michaela Instagram @bisognodaniel

¿Cómo se complicó su estado de salud antes de morir?

El pasado 12 de febrero de este 2025 se dio a conocer el delicado estado de salud de Daniel Bisogno, quien se encontraba en terapia intensiva en ese momento y debió someterse a una hemodiálisis.

Alex Bisogno contó en ‘Ventaneando’ que tuvieron que someter a su hermano a un proceso para controlar su respiración, además del tratamiento de hemodiálisis, un tratamiento que filtra la sangre cuando los riñones no funcionan bien.

La causa oficial de la muerte de Daniel Bisogno fue una falla multiorgánica que derivó de infecciones en las vías biliares y complicaciones hepáticas.

Los médicos del Hospital Ángeles del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, estuvieron valorando la posibilidad de realizarle un nuevo trasplante de hígado y riñones, pero Daniel Bisogno sufrió un grave deterioro que le impidió resistir otro procedimiento de alto riesgo.