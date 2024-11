Quién es Melissa Barrera, la actriz mexicana que fue despedida de ‘Scream’

Melissa Barrera era una joven promesa de la actuación en Hollywood, sin embargo un despido pudo hacer que su sueño terminara mucho antes de iniciar. Hace un año, la actriz mexicana enfrentó una polémica luego de que fue despedida de la producción de ‘Scream’ luego de haber mostrado en redes sociales su apoyo a Palestina.

En entrevista a Independent, Melissa reveló que tras su despido de la franquicia los grandes proyectos dejaron de llegar por 10 meses. Aunque recibió propuestas para pequeños papeles consideraba que aceptarlos podría afectarla aún más, el breve bache que atravesó le hizo pensar que no volvería a ser lo mismo para ella: “Sentí que mi vida había acabado”.

También te puede interesar: ¿Quién es la esposa de “Ojitos de huevo” en la vida real?

¿Quién es Melissa Barrera?

Melissa Barrera Martínez es una actriz y cantante mexicana nacida en Monterrey, Nuevo León, el 4 de julio de 1990.

En su infancia intentó participar en el programa Código F.A.M.A. pero no tuvo éxito. A los 21 años audicionó y fue elegida como una de las participantes de la novena entrega del reality show musical La Academia.

Luego de 12 semanas de permanencia en el programa, fue eliminada en la número 13,12 pero la noche de su expulsión, se le informó que Maricarmen Marcos, una productora de televisión de TV Azteca, la quería para hacerle una prueba que tendría como fin darle un papel en la telenovela La mujer de Judas de 2012, el cual consiguió.

Barrera también es conocida por sus trabajos en telenovelas como Siempre tuya Acapulco (2013) y Tanto amor (2015), en series como Club de Cuervos (2017), Vida (2018-2020) y Keep Breathing (2022), y en películas como In the Heights (2021), Scream (2022), Scream VI (2023), y Abigail (2024)

¿Por qué Melissa Barrera fue despedida de ‘Scream 7'?

En 2023 la actriz mexicana compartió una serie de mensajes en redes sociales en los que mostraba su apoyo a Palestina, además defendió un alto al fuego en el conflicto con Israel. “Los medios occidentales sólo muestran el lado (israelí), ¿por qué hacen eso? Te dejaré deducirlo por ti mismo?”, se leía en una de las publicaciones que desataron gran revuelo y que provocaron su posterior despido.

Aunque no se habían dado declaraciones oficiales el mensaje que compartió en Instagram fue tomado por los fans como una confirmación: “Al final del día, prefiero ser excluida por quien incluí, que ser incluida por quien excluyo”. Más tarde el estudio Spyglass Entertainment emitió un comunicado en el que señalaban que no existía tolerancia para los comentarios antisemitas, pues así interpretaron lo publicado por la actriz.

También te puede interesar: ¿Cómo ver tu Spotify Wrapped 2024? Te lo explicamos paso a paso