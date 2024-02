Quién fue Julio Sánchez Vanegas, el empresario que le dio a Chayanne su primera oportunidad

El pasado 26 de enero se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Julio Sánchez Vanegas, empresario y presentador colombiano que tuvo gran influencia en los medios y se distinguió siempre por su calidez humana hacia quienes lo rodeaban.

Una de las personas que se cruzó por el camino de Julio Sánchez y se llevó gratas impresiones fue Chayanne, quien lo conoció cuando su carrera recién comenzaba y le dio su primera oportunidad.

Quién era Julio Sánchez Vanegas y cómo ayudó a Chayanne

Julio Sánchez Vanegas fue un empresario, presentador, locutor y productor originario de Colombia. A lo largo de su trayectoria participó en proyectos de cine, radio y televisión, en los cuales procuraba aportar toda su experiencia para lograr resultados impecables y dar al público contenidos de buena calidad.

Durante los 80, Vanegas conducía un programa titulado Espectaculares JES, dedicado a difundir contenido musical principalmente, cuya transmisión fue sumamente importante para la televisión colombiana y sirvió como plataforma tanto para artistas consolidados como para nuevas figuras.

Chayanne conoció a Julio Sánchez Vanegas cuando se presentó en su programa de televisión Instagram @chayanne

Elmer Figueroa, mejor conocido como Chayanne, asistió como invitado a finales de los 80, época en la que a pesar de que ya llevaba varios años como cantante, su trayectoria como solista recién comenzaba a despegar internacionalmente.

En esa ocasión, Julio Sánchez Vanegas le dio la oportunidad a Chayanne de presentarse ante su público y lograr así un mayor alcance para difundir sus proyectos.

La despedida de Chayanne a Julio Sánchez Vanegas y su agradecimiento por creer en él cuando iniciaba su carrera

El intérprete recordó ese encuentro como un episodio clave para él, al menos para consolidarse en la preferencia de Colombia, además de que guardó buenos recuerdos del trato que recibió por parte de Sánchez Vanegas, quien se dirigió hacia él como solía hacerlo al recibir artistas que en ese momento gozaban de mayor popularidad.

Tras la muerte de Julio Sánchez Vanegas, Chayanne le dedicó un cálido mensaje en el que le dio nuevamente las gracias por haberle ofrecido una de sus primeras oportunidades, gesto que asegura, nunca se le olvidó.

“Con gran pesar recibo la noticia de la partida de Julio Sánchez Vanegas, un grande de los medios de comunicación en Colombia. Siempre estaré agradecido por el apoyo incondicional que me brindó en su programa musical cuando nadie me conocía aún. Eso no lo olvidaré jamás”, escribió el cantautor puertorriqueño que hoy en día se mantiene vigente en el gusto del público.