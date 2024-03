Quién fue Lynn Fainchtein, la productora musical que murió a los 60 años

La industria del entretenimiento mexicano experimentó una gran pérdida con el fallecimiento de Lynn Fainchtein, productora y supervisora musical detrás de algunas de las más emblemáticas películas y televisivas mexicanas.

Su carrera abarcó colaboraciones con directores de la talla de Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Luis Estrada, dejando una profunda huella en la experiencia auditiva de películas y series de renombre.

La trayectoria de Lynn Fainchtein

Lynn Fainchtein nació en 1963 y dedicó su vida a la música y la producción audiovisual. Se destacó por su trabajo como productora y supervisora musical, contribuyendo a la identidad sonora de numerosas películas y series de televisión.

Entre sus colaboraciones más notables, se encuentran las bandas sonoras de Roma y Amores Perros, así como su trabajo en series exitosas como la biográfica de Luis Miguel y el reinicio de Rebelde.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamenta el fallecimiento de Lynn Fainchtein, una de las voces emblemáticas de la desaparecida estación de radio Rock 101 y supervisora musical de algunas de las películas mexicanas más representativas del presente siglo

Legado incomparable

Fainchtein dejó su huella en la industria cinematográfica a través de su participación en la música de diversas películas aclamadas.

Trabajó estrechamente con Alejandro González Iñárritu en filmes como Bardo, Birdman, Biutiful, Babel y Amores Perros. Además, su talento resonó en la película Precious, la cual recibió seis nominaciones a los premios de la Academia y ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance.

Su contribución también se extendió a documentales y películas de otros directores, incluyendo The Death and Life of Marsha P. Johnson y obras de Luis Estrada como La Dictadura Perfecta y El Infierno.

Otros de sus trabajos más destacados incluyen: Y tu mamá también (2001), El crimen del padre Amaro (2002), 21 Gramos (2003); Hable con ella (2002), Los lunes al sol (2002); La mala educación (2004), Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario (2005) y The Revenant (2015).

Reconocimientos

Su trabajo le valió numerosos reconocimientos, incluyendo:



Premio Ariel a la Mejor Música de Película por Amores perros (2001)

a la Mejor Música de Película por Amores perros (2001) Premio BAFTA a la Mejor Música de Película por Babel (2006)

a la Mejor Música de Película por Babel (2006) Premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Original por Birdman (2015)

Su legado en la radio

Fainchtein no solo dejó su marca en el cine y la televisión; también fue una figura prominente en la radio mexicana. Colaboró en una gran variedad de programas y fue una de las primeras voces femeninas en Rock 101, donde promovió la música de calidad a través de su programa “Salsabadeando”.

Su pasión por la música y su habilidad para mentorar y compartir sus conocimientos enriquecieron por igual a sus proyectos y a la industria en su conjunto.

La muerte de Lynn Fainchtein se anunció el 1 de marzo, dejando un vacío en el mundo del entretenimiento. La compañía de servicios digitales Casete, de la cual fue cofundadora, expresó su tristeza y gratitud por su inmensa contribución.

A través de su trabajo, Fainchtein logró crear paisajes sonoros que enriquecieron visualmente las narrativas, así se ganó el respeto y admiración de colegas y audiencias a nivel mundial.

Su legado musical perdurará en las películas y series que ayudó a definir, recordándonos el poder transformador de la música en el cine y la televisión. La industria del entretenimiento lamenta la pérdida de una verdadera pionera, cuya visión y talento continúan inspirando a las futuras generaciones de productores y supervisores musicales.