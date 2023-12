Quién fue Mike Nussbaum, el actor de Hombres de Negro que murió a los 99 años

El actor Mike Nussbaum, quien participó en la exitosa película Hombres de negro, falleció el 23 de diciembre de 2023 en Chicago, Illinois, a la edad de 99 años. Su muerte fue lamentada por sus amigos, familiares y colegas de la industria del entretenimiento.

Mike Nussbaum murió a unos días de cumplir los 100 años de edad. Fue uno de los actores de Hollywood más longevos, con una larga y destacada trayectoria.

Perfil de Mike Nussbaum

Fue un actor y director estadounidense. Nació en Chicago, Illinois, el 29 de diciembre de 1923. Creció en el área de Albany Park en Chicago y sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajó en un negocio de exterminación por 20 años antes de iniciar su carrera actoral en teatro comunitario en los años 50.

Después de la guerra, Nussbaum comenzó su carrera como actor en el teatro, apareciendo en producciones de Broadway y Off-Broadway.

Nussbaum fue un prolífico actor de teatro, apareciendo en producciones de Broadway y Off-Broadway, así como en giras nacionales. .

Además de su carrera como actor, Nussbaum también fue un director de teatro respetado.

Nussbaum fue un actor consumado con una carrera que abarcó más de 70 años. Su trabajo en el teatro, el cine y la televisión lo convirtió en un icono de la cultura estadounidense.

Su trabajo fue reconocido con varios premios: recibió un Emmy y un Drama Desk Award, y por el Comité Joseph Jefferson, la Universidad DePaul, el Illinois Legend Award, el University Club of Chicago, la Sarah Siddons Society, el Next Theatre’s 2014 Award y el Spirit of Shakespeare Award del Teatro Shakespeare de Chicago.

A Nussbaum le sobreviven su segunda esposa, Julie, sus hijos Jack y Karen, así como siete nietos. Su hija Susan y su primera esposa Annette Brenner le precedieron en la muerte.

Un actor recordado por Hombres de negro

Mike Nussbaum interpretó a Jack Jeebs, un vendedor de recuerdos alienígenas, en la película de 1997 “Men in Black”. Jeebs es un personaje excéntrico y sarcástico que es experto en objetos alienígenas. En la película, Jeebs ayuda a los agentes J y K a encontrar el arma alienígena que está siendo buscada por el malvado alienígena Kylo Ren.

La actuación de Nussbaum como Jeebs fue muy apreciada por los críticos y el público. Fue nominado a un premio Saturn por su actuación. La película fue un éxito de taquilla y recaudó más de 589 millones de dólares en todo el mundo.