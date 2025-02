¿Quién ganó en los Grammys 2025? Esta es la lista completa de los ganadores en las 94 categorías

Los Grammys 2025 dejaron grandes sorpresas y consagraron a algunos de los artistas más destacados del año. Kendrick Lamar, Beyoncé y Charli XCX fueron algunos de los nombres que brillaron en la ceremonia, mientras que otros favoritos como Taylor Swift y Billie Eilish se quedaron sin premios. Aquí te presentamos un resumen de los grandes triunfadores de la noche.

La edición de los Grammys 2025 no estuvo exenta de polémicas, principalmente en la alfombra roja donde Kanye West y su esposa Bianca Censori causaron controversia, debido a que ella se presentó prácticamente desnuda, lo que incluso puede derivar en acciones legales en su contra.

La esperada ceremonia de los Grammys 2025 que premia a lo mejor de la música, también sirvió como un evento solidario para apoyar a los profesionales de la industria afectados por los incendios forestales en Los Ángeles. La Academia de la Grabación y MusiCares impulsaron una iniciativa para recaudar fondos y ayudar a la recuperación de quienes han sido afectados por estos desastres naturales.

¿Qué artistas fueron los grandes ganadores de los Grammys 2025?

Si bien algunos artistas llegaron a la ceremonia con varias nominaciones, solo algunos lograron llevarse múltiples premios. Entre los más galardonados de la noche estuvieron:



Kendrick Lamar

Beyoncé , con 11 nominaciones, obtuvo 3 premios: Álbum del Año por “Cowboy Carter”, Mejor Álbum Country y Mejor Interpretación Country en Dúo o Grupo junto a Miley Cyrus.

, con 11 nominaciones, obtuvo 3 premios: Álbum del Año por “Cowboy Carter”, Mejor Álbum Country y Mejor Interpretación Country en Dúo o Grupo junto a Miley Cyrus. Sabrina Carpenter logró 2 premios, al ganar en Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Interpretación Pop Solista con su éxito “Espresso”.

logró 2 premios, al ganar en Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Interpretación Pop Solista con su éxito “Espresso”. Charli XCX también se llevó 3 Grammys, al destacar en Mejor Diseño de Empaque, Mejor Grabación Dance Pop y Mejor Álbum Dance/Electrónica.

también se llevó 3 Grammys, al destacar en Mejor Diseño de Empaque, Mejor Grabación Dance Pop y Mejor Álbum Dance/Electrónica. Chappell Roan se alzó con el Grammy a Mejor Nuevo Artista, para consolidarse como una de las revelaciones del año.

se alzó con el Grammy a Mejor Nuevo Artista, para consolidarse como una de las revelaciones del año. Shakira se alzó con el triunfó en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino: “Las Mujeres Ya No Lloran”. La colombiana brindó una actuación espectacular que puso a bailar a Taylor Swift y Sabrina Carpenter.

¿Qué artistas se quedaron sin premios en los Grammys 2025?

A pesar de sus numerosas nominaciones, algunos artistas no lograron llevarse ningún Grammy este año. Entre los nombres más destacados que se fueron con las manos vacías están:



Taylor Swift , a pesar de sus 6 nominaciones, no obtuvo ningún premio en esta edición.

, a pesar de sus 6 nominaciones, no obtuvo ningún premio en esta edición. Billie Eilish , quien tenía 7 nominaciones, tampoco logró convertir ninguna en victoria.

, quien tenía 7 nominaciones, tampoco logró convertir ninguna en victoria. Post Malone, con 8 nominaciones, se quedó sin premios.

Estos resultados sorprendieron a muchos, especialmente considerando la trayectoria y el impacto de estos artistas en la industria musical.

¿Cuáles fueron los ganadores de los Grammy 2025?

Grabación del Año: “Not Like Us” Kendrick Lamar

Canción del Año: “Not Like Us” Kendrick Lamar

Álbum del Año:Canción del Año:

Mejor Nuevo Artista: Chappell Roan

Productor del Año (No Clásico): Daniel Nigro

Compositor del Año (No Clásico): Amy Allen

Mejor Interpretación Pop Solista: Sabrina Carpenter – “Espresso”

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo: Die With a Smile – Lady Gaga & Bruno Mars

Mejor Álbum Vocal Pop: “Short n’ Sweet” – Sabrina Carpenter

Mejor Grabación Dance/Electrónica: “Neverender” – Justice & Tame Impala

Mejor Grabación Dance Pop: “Von Dutch” – Charli XCX

Mejor Álbum Dance/Electrónica: “Brat” – Charli XCX

Mejor Grabación Remixada: “Espresso” (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix) – FNZ & Mark Ronson

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: “Visions” – Norah Jones

Mejor Interpretación de Rock: “Now and Then” – The Beatles

Mejor Interpretación de Metal: “Mea Culpa” (Ah! Ça ira!) – Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

Mejor Álbum de Rock: “Hackney Diamond”s – The Rolling Stones

Mejor Canción de Rock:” Broken Man” – Annie Clark

Mejor Interpretación de Música Alternativa: “Flea” – St. Vincent

Mejor Álbum de Música Alternativa: “All Born Screaming” – St. Vincent

Mejor Interpretación de R&B: “Made For Me” (Live On BET) – Muni Long

Mejor Interpretación de R&B Tradicional: “That’s You” – Lucky Daye

Mejor Álbum de R&B Progresivo: “So Glad to Know You” – Avery*Sunshine / Why Lawd? – NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge) (empate)

Mejor Canción de R&B: “Saturn” – SZA

Mejor Álbum de R&B: “11:11” (Deluxe) – Chris Brown

Mejor Interpretación de Rap: “Not Like Us” – Kendrick Lamar

Mejor Interpretación de Rap Melódico: “3:AM” – Rapsody Featuring Erykah Badu

Mejor Álbum de Rap: “Alligator Bites Never Heal” – Doechii

Mejor Canción de Rap: “Not Like Us” – Kendrick Lamar

Mejor Álbum de Poesía Hablada: “The Heart, the Mind, the Soul” – Tank and the Bangas

Mejor Interpretación Country Solista: “It Takes A Woman” – Chris Stapleton

Mejor Interpretación Country en Dúo o Grupo: “II Most Wanted” – Beyoncé Featuring Miley Cyrus

Mejor Canción Country: “The Architect” – Kacey Musgraves

Mejor Álbum Country: “Cowboy Carter” – Beyoncé

Mejor Interpretación de Raíces Americanas: “Lighthouse” – Sierra Ferrell

Mejor Interpretación de Americana: “American Dreaming” – Sierra Ferrell

Mejor Canción de Raíces Americanas: “American Dreaming” – Sierra Ferrell & Melody Walker

Mejor Álbum de Americana: “Trail Of Flowers” – Sierra Ferrell

Mejor Álbum de Bluegrass: “Live Vol. 1” – Billy Strings

Mejor Álbum de Blues Tradicional: “Swingin’ Live at the Church In Tulsa” – The Taj Mahal Sextet

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: “Mileage” – Ruthie Foster

Mejor Álbum de Folk: “Woodland” – Gillian Welch & David Rawlings

Mejor Álbum de Música Regional de Raíces: “Kuini” – Kalani Pe’a

Mejor Interpretación/Canción de Góspel: “One Hallelujah” – Tasha Cobbs Leonard, Erica Campbell & Israel Houghton Featuring Jonathan McReynolds & Jekalyn Carr

Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea: “That’s My King” – CeCe Winans

Mejor Álbum de Góspel: “More Than This” – CeCe Winans

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea: “Heart Of A Human” – DOE

Mejor Álbum de Góspel de Raíces: “Church” – Cory Henry

Mejor Álbum de Pop Latino: “Las Mujeres Ya No Lloran” – Shakira

Congrats Best Latin Pop Album winner - 'Las Mujeres Ya No Lloran' @shakira. #GRAMMYs pic.twitter.com/kOXLeTbSWf — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 3, 2025

Mejor Álbum de Música Urbana: “LAS LETRAS YA NO IMPORTAN” – Residente

Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino: “¿Quién trae las cornetas?” – Rawayana

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano): “Boca Chueca, Vol. 1” – Carín León

Mejor Álbum Tropical Latino: “Alma, Corazón y Salsa” (Live at Gran Teatro Nacional) – Tony Succar, Mimy Succar

Mejor Álbum de Música Infantil: “Brillo, Brillo!” – Lucky Diaz And The Family Jam Band

Mejor Álbum de Comedia: “The Dreamer” – Dave Chappelle

Mejor Audiolibro, Narración y Grabación de Relato: “Last Sundays In Plains: A Centennial Celebration” – Jimmy Carter

Mejor Álbum de Teatro Musical: “Hell’s Kitchen” – Alicia Keys (Original Broadway Cast)

Mejor Banda Sonora de Compilación para Medios Visuales: “Maestro: Music By Leonard Bernstein” – London Symphony Orchestra, Yannick Nézet-Séguin, Bradley Cooper

Mejor Banda Sonora para Medios Visuales: “Dune: Part Two” – Hans Zimmer

Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos: “Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord” – Winifred Phillips

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales: “It Never Went Away” – Jon Batiste

Mejor Video Musical: “Not Like Us” – Kendrick Lamar

Mejor Película Musical: “American Symphony” – Jon Batiste

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo: “Plot Armor” – Taylor Eigsti

Mejor Interpretación de Jazz: “Twinkle Twinkle Little Me” – Samara Joy Featuring Sullivan Fortner

Mejor Álbum Vocal de Jazz: “A Joyful Holiday” – Samara Joy

Mejor Álbum Instrumental de Jazz: “Remembrance” – Chick Corea & Béla Fleck

Mejor Álbum de Ensamble de Jazz: “Bianca Reimagined: Music For Paws And Persistence” – Dan Pugach Big Band

Mejor Álbum de Jazz Latino: “Cubop Lives!” – Zaccai Curtis

Mejor Álbum de Jazz Alternativo: “No More Water: The Gospel Of James Baldwin” – Meshell Ndegeocello

Mejor Interpretación de Música Global: “Bemba Colorá” – Sheila E. Featuring Gloria Estefan & Mimy Succar

Mejor Interpretación de Música Africana: “Love Me JeJe” – Tems

Mejor Álbum de Música Global: “Alkebulan II” – Matt B Featuring Royal Philharmonic Orchestra

Mejor Álbum de Reggae: “Bob Marley: One Love” – Music Inspired By The Film (Deluxe) – Various Artists

Mejor Álbum de New Age, Ambiente o Canto: “Triveni” – Wouter Kellerman, Éru Matsumoto & Chandrika Tandon

Mejor Diseño de Empaque: “BRAT” – Charli XCX

Mejor Caja o Edición Especial de Lujo: “Mind Games” – John Lennon

Mejores Notas de Álbum: “Centennial” – King Oliver’s Creole Jazz Band & Various Artists

Mejor Álbum Histórico: “Centennial” – King Oliver’s Creole Jazz Band & Various Artists

Mejor Álbum Ingenierizado, No Clásico: “i/o” – Peter Gabriel

Mejor Álbum Ingenierizado, Clásico: “Bruckner: Symphony No. 7; Bates: Resurrexit” – Pittsburgh Symphony Orchestra

Productor del Año, Clásico: Elaine Martone

Mejor Álbum de Audio Inmersivo: “i/o” (In-Side Mix) – Peter Gabriel

Mejor Composición Instrumental: “Strands” – Pascal Le Boeuf

Mejor Arreglo, Instrumental o A Capella: “Bridge Over Troubled Water” – Jacob Collier, Tori Kelly & John Legend

Mejor Arreglo, Instrumentos y Voces: “Alma” – säje Featuring Regina Carter

Mejor Interpretación Orquestal: “Ortiz: Revolución Diamantina” – Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic

Mejor Grabación de Ópera: “Saariaho: Adriana Mater” – Esa-Pekka Salonen

Mejor Interpretación Coral: “Ochre” – The Crossing

Mejor Interpretación de Música de Cámara/Pequeño Ensamble: “Rectangles And Circumstance” – Caroline Shaw & Sō Percussion

Mejor Interpretación Instrumental Clásica en Solitario: “Bach: Goldberg Variations” – Víkingur Ólafsson

Mejor Álbum Vocal Clásico en Solitario: “Beyond The Years” – Unpublished Songs Of Florence Price – Karen Slack

Mejor Compendio Clásico: “Ortiz: Revolución Diamantina” – Gustavo Dudamel

Mejor Composición de Música Clásica Contemporánea: “Ortiz: Revolución Diamantina” – Gabriela Ortiz

Dr. Dre Global Impact Award: Alicia Keys

¿Cómo fueron los cambios en los Grammys 2025?

Este año, la Academia de la Grabación implementó cambios significativos en el proceso de votación y en algunas categorías, con el objetivo de hacer los premios más inclusivos y representativos de la evolución de la industria musical. También se hizo un llamado a los votantes para que evaluaran con “propósito, intención e integridad”, para evitar parcialidades en la selección de ganadores.

La edición de los Grammys 2025 se consolidó como una de las más memorables de los últimos años, tanto por la calidad de los artistas premiados, como por el componente solidario del evento y la gran variedad de géneros y estilos musicales representados.