Quiénes son los hijos de Mariah Carey, los herederos de la Reina de la Navidad

Mariah Carey es una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos. Con una carrera que abarca más de 30 años, ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo y ha ganado cinco premios Grammy.

La cantante es también conocida por su icónica voz de soprano y su pasión por la Navidad. Su álbum navideño, Merry Christmas, es uno de los más vendidos de todos los tiempos, y sus canciones navideñas se han convertido en clásicos.

¿Quiénes son los hijos de Mariah Carey?

En cuanto a su vida personal, Mariah Carey es madre de dos hijos: los mellizos Monroe y Moroccan Scott Cannon, nacidos el 30 de abril de 2011.

Estos niños son fruto de su matrimonio con el actor y presentador Nick Cannon, con quien estuvo casada hasta 2016. Los mellizos han crecido bajo el ojo público, y Mariah a menudo comparte momentos tiernos y significativos con ellos en sus redes sociales, mostrando su faceta de madre amorosa y dedicada.

Monroe es conocida por su estilo trendy, siempre a la moda, y su pasión por la música. Moroccan destaca por personalidad extrovertida y su amor por los deportes.

Monroe, nombrada en honor a Marilyn Monroe, y Moroccan, cuyo nombre fue inspirado por el decorado marroquí en la residencia de Nueva York de Carey, han sido parte integral de la vida de la artista. Aunque aún son jóvenes, su exposición a la industria del entretenimiento a través de su madre les ha dado una perspectiva única del mundo del espectáculo.

¿A cuánto asciende la fortuna de Mariah Carey?

Se estima que el patrimonio neto de Mariah Carey alcanza los 320 millones de dólares, una cifra que refleja su éxito en la industria musical y su habilidad como empresaria. Esta fortuna no solo asegura un futuro estable para ella sino también para sus hijos.

Una trayectoria llena de éxitos

Mariah Carey nació en Huntington, Nueva York, en 1970. Comenzó su carrera musical a los 18 años, cuando firmó un contrato con Columbia Records.

Su álbum debut, Mariah Carey, se lanzó en 1990 y fue un éxito instantáneo. El álbum vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo y le valió a Carey cinco premios Grammy.

Carey ha lanzado 15 álbumes de estudio a lo largo de su carrera, todos los cuales han sido éxitos comerciales. Sus canciones más conocidas incluyen “Vision of Love”, “All I Want for Christmas Is You”, “We Belong Together” y “Touch My Body”.

La cantante también ha tenido éxito en la televisión y el cine. Ha protagonizado películas como Glitter (2001) y Precious (2009), y ha aparecido en series como Glee (2010) y American Idol (2013).

Carey también ha ganado dinero con su línea de perfumes y su marca de ropa. En 2010, vendió su catálogo de música a Sony Music por 50 millones de dólares.