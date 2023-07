Siempre orgullosos de su hija, así se muestran los papás de Andrea Legarreta, pero ¿quiénes son y a qué se dedican?

Sin duda alguna, Andrea Legarreta es una de las figuras más importantes de la televisión mexicana. Con una larga trayectoria en telenovelas, programas unitarios y los escenarios, la estrella nacida el 12 de julio de 1971 conquista las pantallas chicas todos los días con el matutino Hoy, que conduce desde 1999. Si bien, su éxito es producto de su talento y simpatía, sería injusto dejar de lado la labor desempeñada por sus padres, quienes la han acompañado desde el inicio de su carrera y hoy presumen por todo lo alto sus logros. Pero, ¿quiénes son los papás de Andrea Legarreta y a qué se dedican?

¿Quiénes son los papás de Andrea Legarreta?

Juan Legarreta e Isabel Martínez son los papás de Andrea Legarreta, oriunda de la Ciudad de México.

Juan Legarreta nació en octubre de 1942 y se dedicó por mucho tiempo a las bienes raíces. Aunque suele mantener un bajo perfil, trascendió que en mayo de 2023 se sometió a una operación para aplicarle un marcapasos. A través de sus redes sociales, Andrea dedicó un bonito mensaje a su padre y pidió a sus seguidores que lo tuvieran en sus pensamientos durante el proceso quirúrgico.

“Este guapísimo ojitos de cielo tiene un corazón tan grande y lleno de amor para dar que necesita ‘refuerzos’ y le están poniendo un marcapaso (sic) para que su corazón lata al ritmo que le toquen por muchos años más. Si se quieren dar unos segundos y enviarle un pensamiento positivo, una oración y buenos deseos para que salga perfecto de la intervención, se los agradeceré infinitamente”, escribió la conductora junto a una foto donde se le ve al lado de su padre y sus dos hijas, Nina y Mía Rubín. Por fortuna, el señor Legarreta salió bien de la cirugía.

Andrea Legarreta, Nina Rubín, Mía Rubín y Juan Legarreta Instagram

Por su parte, Isabel Martínez nació un 3 de enero de mediados de los años cuarenta. “Chabelita”, como la conocen en su círculo más cercano, siempre apoyó los deseos de fama de su hija y hoy en día es su fan número 1. A principios de 2022, Andrea Legarreta festejó un cumpleaños más de su madre con un mensaje en donde señaló todo lo que la señora Martínez representa.

“Soy tan feliz de celebrar tu vida. Valoro tanto poder mirar tus ojitos brillantes y que me veas como sólo tú me ves. ¡Uff, esos ojitos dicen tanto! Amo platicar contigo y reírnos todas las mañanas, y antes de terminar nuestra llamada me siento protegida y lista para iniciar mi día con tu bendición y buenos deseos llenos de amor. Gracias por ser una gran mamá. Por todo lo hermoso, cuidadosa y protectora que has sido conmigo y con mis hermanos. Por tu apoyo incondicional, tu dulce amor y por ser mi porrista oficial. ¡Por levantarme y aconsejarme y estar siempre para mí! ¡Somos muy afortunados de que seas nuestra mamita!”, contó.

Andrea Legarreta y su mamá, Isabel Martínez Instagram

Actualmente, los papás de Andrea Legarreta viven en Acapulco, Guerrero.

Quiénes son los hermanos de Andrea Legarreta

Por supuesto, Andrea Legarreta también ha contado con el apoyo de otros miembros de su pequeña –pero muy querida– familia, especialmente sus dos hermanos: Mauricio y Juan Carlos Legarreta.

Mauricio tiene una exitosa carrera en la política, donde incluso ha logrado convertirse en Diputado Local por el estado de Guerrero. Tiene tres hijos –Santiago, Ignacio y Ximena–, además de una notable pasión por el golf. Juan Carlos, a quien la presentadora llama cariñosamente “Juanki”, también ha conformado su propia familia y carrera, pero se ha inclinado por mantener ambas facetas lejos del foco público.

Andrea Legarreta y sus hermanos, Mauricio y Juan Carlos Instagram

En alguna ocasión, Andrea tomó sus redes sociales para agradecer el contar con el apoyo y la compañía de sus dos hermanos: “Ellos, un par de los más hermosos motivos por los que agradezco a Dios tantas bendiciones. Mi Juanki y mi Mauri, mis amados hermanos, mis compañeros de vida, de juegos, de alegrías y también en los momentos más difíciles, siempre juntos, mis preciosos”, señaló la conductora de Hoy junto a una imagen donde se puede ver a los tres hijos de Juan e Isabel en su infancia.