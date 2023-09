Reapareció Sergio Basteri, el hermano “desaparecido” de Luis Miguel

Después de 17 años de ausencia, Sergio Basteri fue captado por las cámaras de Despierta América y sorprendió por el gran parecido que tiene con su hermano Luis Miguel, incluso tienen la misma voz.

El hermano del famoso fue captado con Octavio Foncerrada, mejor conocido como El Doctor, quien era la persona de mayor confianza que tenía Luis Miguel en los años 80 y 90 y es como un padre para Sergio Basteri, quien arribó al aeropuerto vestido de pants y sudadera azul con lentes oscuros.

Sergio fue abordado por una periodista, quien intentó sacarle algunas declaraciones sobre su hermano, sin embargo, se negó a responder y de manera contundente pidió que lo “dejaran en paz”.

“Yo no soy un personaje público y simplemente les pido que me dejen en paz”, dijo, mientras su acompañante salió a la defensa de Sergio para que no lo grabaran. “Señorita, por favor, él no es personaje público. Nosotros somos personas normales, déjenos en paz”

¿Quién es Sergio Basteri, el hermano menor de Luis Miguel y a qué se dedica?

Nació el 17 de mayo de 1984, por lo que este año cumplió 39 años de edad. De acuerdo con la serie del intéprete, Sergio también quería seguir los pasos de “El Sol de México”, pero su hermano impidió que entrara en el medio artístico para protegerlo de las intenciones de su abuela, quien presuntamente pretendría sacar provecho del menor.

Sergio Basteri se presentó en un programa de televisión donde cantó para el público cuando era niño. Actualmente se sabe muy poco de su vida personal, pero se dio a conocer que vive en Madrid, tiene un hijo y trabaja en una tienda departamental. Además vivió en Guadalajara y trabajó como chef en un restaurante.

Estudió en la Escuela de Artes Visuales de Guadalajara, donde vivió algunos años y probó suerte como chef para después hacerlo en la música. A finales de 2007 se dio a conocer el álbum More than One Million Sales World Wide, de la banda Decathlon, en la que Sergio participó con un tema.