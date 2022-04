Rebecca Jones envía un mensaje de apoyo a Susana Dosamantes

Como sobreviviente de cáncer, la actriz Rebecca Jones le envió un mensaje de aliento a Susana Dosamantes, quien fue diagnosticada con cáncer de páncreas.

En 2017, le detectaron cáncer de ovario a Rebecca Jones y recordó cuando el doctor le dijo que “le quedaba poco tiempo de vida”, pero ella se enfocó al cien por ciento en su tratamiento con la mejor actitud haciendo caso omiso al pronóstico del doctor y posteriormente en 2019 anunció que había vencido el cáncer de ovario, ahora, la actriz compartió cómo sobrevivió a la enfermedad.

En un encuentro con los medios, la intérprete de 64 años confesó que parte de lo que le ayudó a enfrentar la enfermedad fue el mantener la mejor actitud y no hacer caso a los desalentadores pronósticos médicos.

“Por una falta de sensibilidad me dijo cuánto tiempo me quedaba de vida sin yo preguntarle, me reí de él y le dije: Hijole, pon tus barbas a remojar, porque a lo mejor ahora saliendo a ti te atropellan. Entonces, no me digas”.

“Yo defiendo mucho el que no le hagan caso al pronóstico del doctor, ese nada más lo tiene Dios. La palabra cáncer está llena de muchas contradicciones y de muchos mitos alrededor”, sostuvo Jones.

Rebecca Jones a Susana Dosamantes

En tanto, Rebecca se mostró optimista ante la favorable recuperación de su colega Susana Dosamantes.

“Susana creo que está empezando con el pie que debe, me imagino que conociendo a la familia y con el cariño que les tengo, sé que es una familia muy unida y eso es primordial la red de amigos y de familia que tengas alrededor, es muy importante en tu lucha en las primeras etapas. Yo creo que va a salir muy bien, le deseo que así sea y no dudo que salga adelante”, afirmó.

“Aquí sigo yo, con un cáncer de ovario que se lleva a la mitad de las mujeres, entonces, soy una ferviente creyente en el poder mental y creo que Susana está iniciando con el pie derecho”, agregó.