Rebecca Jones narra su experiencia tras haber sido intubada

Rebecca Jones compartió detalles de su estado de salud tras anunciar su retiro temporal de la televisión.

La actriz Rebecca Jones habló por primera vez de los problemas de salud que enfrentó hace un mes, cuando fue hospitalizada y estuvo en terapia intensiva por las complicaciones que provocaron que le extirparan un fragmento de pulmón afectado por una bacteria.

Rebecca habló sobre el padecimiento que la mantuvo intubada. “me ingresaron con neumonía por bichos muy agresivos que se me metieron al pulmón. Los doctores me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron… yo estaba más pa’ allá que pa’ acá, firmé que me intubaran y gracias a la intubación me salvaron”, dijo la famosa.

Jones y su equipo médico creen que en uno de sus chequeos de rutina en el hospital adquirió la bacteria que la mantuvo en un estado crítico de salud. “Caminaba cinco pasos y me hundía, era un cansancio brutal… llegué en ambulancia, me internaron, la verdad es que no supe nada hasta siete días después, estuve en terapia intensiva cinco o siete días, algo así, y luego me pasaron a intermedia”, confesó.

“Las bacterias ya se habían metido al pulmón y habían hecho fiesta porque los antibióticos por la vena son mucho más efectivos que tomados, me restablecieron rápido desde ahí”, dijo sobre la recaída que tuvo en su casa al tomar los medicamentos vía oral.

“Se estaban comiendo una parte del pulmón básicamente, entonces tuvieron que hacer una intervención como la de laparoscopia para quitar esa parte del pulmón y que ya no se fueran para otros lados, es complicado”, agregó.

Afortunadamente la intérprete fue dada de alta y continuó su recuperación en casa. “Ahorita estoy en recuperación en casa, gozando mucho mi casa, hay muchísimas enfermedades por todos lados… los doctores no quieren que esté acostada en la cama, quieren que esté activa para que esté yo más fuerte cada día, haciendo mis ejercicios”.

En este sentido, compartió que su hijo Maximiliano, fruto de su matrimonio con Alejandro Camacho, está al pendiente de ella. “disfrutando muchísimo a mi hijo, está conmigo cuidándome, no se ha separado de mi desde que estaba yo en el hospital”.

