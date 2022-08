Rebecca Jones nos confiesa lo que la hace ser rebelde por naturaleza

La primera actriz vive la vida al máximo, llena de trabajo, rodeada de los suyos y con mucho que decir y hacer por aquellos que padecen una enfermedad.

Por Marcia Frías Paulín

Platicar con Rebecca Jones es un lujo. De inmediato te contagia de alegría, buena vibra y, por supuesto, de su extraordinario sentido del humor porque suele ser ‘la rebelde y relajienta’ del grupo. Por si fuera poco, siempre tiene algo importante que decirle al público que ha seguido de cerca su trayectoria artística por más de tres décadas.

De regreso al melodrama Aunque Rebecca permanece vigente en televisión, teatro y cine, había dejado de lado el mundo de las telenovelas. Por fortuna, su regreso a los melodramas será a finales de octubre de la mano de José Alberto ‘el Güero’ Castro.

“Me gusta mucho su manera de producir una historia muy bien estructurada. Siento que me reivindiqué con la televisión de una manera muy linda con este proyecto. Estoy feliz en esta producción”.

Más allá de ser ‘la buena’ o ‘la villana’ de la historia, Jones advierte que las telenovelas han cambiado: “Esos estereotipos están pasadísimos de moda. Ahora los personajes son más humanos y eso le da más realismo a la historia. Verán a una mujer con valores, noble, educada, ‘ricachona’, pero no déspota y dirigiendo un imperio”, comenta la actriz que compartirá créditos con Diego Amozurrutia, Matías Novoa y Mar Contreras, sus hijos en la trama.

“Me encanta trabajar con las nuevas generaciones porque aprendes mucho de ellas. Y aunque soy de las ‘mayorcitas’ a quien le preguntes te dirá que soy la más ‘relajienta’ del grupo, aunque a veces hago bromas y comentarios del siglo pasado”. Jones reconoce que en México “somos los reyes de las telenovelas”, sin embargo, para ella no hay papeles chicos ni grandes.

Asimismo, agradece que a través de su trabajo pueda darle la vuelta al mundo gracias a la maravilla del espectáculo que tiene cabida en todos lados y, por esa razón, ¡no para de trabajar! “Lo único que pido es que sea un personaje que tenga sentido e importancia así sean cinco segundos en pantalla. La gente me tiene muy bien ubicada y ahora, tengo el privilegio de poder escoger mis proyectos”.

Sin miedo a nada

Más allá de su talento visto en pantalla, Rebecca Jones es más que eso. La vida ha puesto en su camino obstáculos que ha sabido enfrentar con una actitud envidiable y gracias al poder de la mente. Hace cinco años recibió una noticia que cambió su perspectiva de vida: cáncer de ovario. Desde entonces, las enseñanzas han sido innumerables.

“Las adversidades te permiten caer en un entendimiento distinto de la existencia. Nadie está exento de la muerte”.

Rebelde desde niña, Rebecca confrontó a los médicos que intentaron darle instrucciones ante un diagnóstico sorpresivo, después de haber sido tratada por un padecimiento erróneo de colitis por tres meses que impidió la detección del cáncer durante todo ese tiempo.

“Nunca me ha gustado que me digan qué hacer. ¡Eso solo se lo permito a un director! Y ellos (los doctores) se equivocaron conmigo. Por eso, desde el primer día no permití que dijeran que me iba a morir por tener una enfermedad así. Todos nos vamos a morir, pero no porque ellos me lo dijeran yo debía creerlo”, comparte.

Al escuchar lo que venía, Rebecca actuó de una manera desconocida para ella. “Me di cuenta de la fortaleza que tengo, la cual no sabía que tenía. Estaba segura de que al menos podía intentarlo y entendí que el dicho ‘nadie se muere antes de tiempo’ es totalmente cierto porque si tú lo crees… sucede. Aunque es muy difícil opinar en casos como el mío y las personas que atraviesan una enfermedad mortal como esta, si realmente se dieran cuenta del poder que tiene la mente y los pensamientos que pasan por nuestra cabeza a diario, todos seríamos mucho más conscientes y evitaríamos este tipo de situaciones”.

Han sido cinco años de cambios complejos, pero también positivos en la vida de Rebecca Jones. Aunque al principio, como era lógico, había incertidumbre y atravesó por un complicado tratamiento de quimioterapias, encontró un camino seguro en la meditación y el estudio.

“Hay que perderle el miedo a la muerte y saber escuchar a tu cuerpo. El cáncer de ovario también es mortal, aunque el más común sea el cáncer de mama. Debemos estar atentos a nuestro organismo, saber escucharlo porque si yo hubiera sabido lo que sé ahora sobre el tema, esto no me hubiera pasado. Aprendí a meditar y combatir al estrés de ese modo”.

Más fuerte que nunca

Con el tiempo, se ha vuelto una mujer mucho más fuerte y segura. “He trabajado más que nunca. No acepto que me vean como víctima porque entro a cualquier lugar y dicen: ‘Ahí viene la actriz Rebecca Jones’ y no ‘la que se enfermó de cáncer’. De ahí la importancia también en no victimizar a los enfermos. Me encantaría escribir un libro sobre ‘qué sí y qué no decirle a la gente que padece este mal”. La actriz sabe de lo que habla y, por ello, desea generar conciencia. “Aunque el agradecimiento suene a cliché, debes hacerlo desde el alma. Es fácil decirlo ahora que no hay dolor, pero he sido muy afortunada y por eso es que debemos poner las cosas en una balanza, pensar y, sobre todo, entender que todo pasa. De ahí la importancia de vivir en el ahora”.

