Ricardo Arjona se retira de los escenarios por problemas de salud

Ricardo Arjona de 59 años terminó una serie de conciertos en Chile como parte de su gira “Blanco y Negro”, y sorprendió a sus fans cuando informó que se retira temporalmente de la música para someterse a una cirugía.

Mediante sus redes sociales, Arjona compartió un extenso mensaje donde explicó los motivos por los cuales se ausentará de los escenarios. “Pensé que no estaba para dar un paso y terminé haciendo un maratón. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para terminar este viaje muchas gracias”, dijo el cantante que tomará una pausa en su carrera musical tras presentar seis infiltraciones en la columna vertebral durante los últimos dos meses, por lo que se someterá a una cirugía para recuperarse.

El guatemalteco Ricardo Arjona agradeció el cariño y apoyo de su público luego de 38 años de carrera artística. También agaradeció a su equipo de trabajo que siempre estuvo con él. “Esta despedida pospuesta me sacó hace solo 6 días del hospital, después de 6 infiltraciones en la columna en los últimos seis meses. No había logrado estar de pie más de 20 minutos después de mi crisis”, contó el famoso que no se encuentra en la mejores condiciones de salud.

Aunque no dio más detalles sobre la enfermedad que padece, afirmó que presenta duertes dolores, que refieren a un severo padecimiento en la columna vertebral.

Finalmente, Arjona dijo que mantiene la esperanza de volver cuando se recupere. “Más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón”.