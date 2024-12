¡Rihanna, en modo fan! Mariah Carey le firma un autógrafo en el pecho y las redes enloquecen

En plena temporada navideña, un encuentro entre dos divas de la música ha causado furor en las redes sociales. Rihanna, la superestrella de Barbados, asistió al concierto navideño de Mariah Carey en Brooklyn, Nueva York, donde protagonizaron un momento icónico que quedará para el recuerdo.

La escena, capturada en video, ha desatado una oleada de reacciones en plataformas como X, Instagram y TikTok, y no es para menos. Mariah Carey, considerada una de las divas de la música pop, se acercó a Rihanna después de detectarla en las primeras filas, lo que provocó un estallido de emoción entre los asistentes.

¿Qué pasó entre Rihanna y Mariah Carey en el concierto?

Mariah Carey, reina indiscutible de la Navidad gracias a su icónica canción “All I Want for Christmas Is You”, se encuentra en plena gira “Merry Christmas”, la cual además celebra el 30 aniversario de su álbum navideño. Durante su última presentación en el Barclays Center de Brooklyn, una invitada de lujo captó la atención de todos: Rihanna.

La intérprete de “Umbrella” se encontraba en primera fila disfrutando del espectáculo cuando, en un gesto inesperado, Mariah Carey bajó del escenario para acercarse a ella. El momento cumbre llegó cuando Rihanna, micrófono en mano, exclamó: “Mariah Carey me está firmando una teta”, mientras la cámara enfocaba el instante y el público estallaba en vítores y aplausos. Rihanna, visiblemente emocionada, añadió: “Esto es muy fuerte”, saludando a la multitud.

mariah carey signing rihanna tiddies is legendary pic.twitter.com/YErSBSR5ol — 2000s (@PopCulture2000s) December 18, 2024

¿Cómo fue la reacción de Mariah Carey al ver a Rihanna?

El show en Brooklyn fue el cierre de la gira navideña de Mariah Carey, quien decidió celebrar el 30 aniversario de su emblemático álbum “Merry Christmas” con una serie de presentaciones en Estados Unidos. Aunque la artista sufrió contratiempos de salud que la obligaron a cancelar algunos conciertos en Pittsburgh, Newark y Belmont debido a una fuerte gripe, logró recuperarse a tiempo para el final del tour.

La presentación en la ciudad de Nueva York fue un auténtico triunfo: tanto por la energía del público, como por la presencia de la mismísima Rihanna, que se mezcló entre la multitud para disfrutar del espectáculo. La intérprete de “Umbrella” y “We Found Love” no ocultó su emoción cuando Mariah se acercó a ella.

El momento del autógrafo no fue el único instante memorable. Antes de ello, las divas se fundieron en un cálido abrazo, que demostró la cordial relación que las une. Mariah, al verla entre el público, no pudo evitar sorprenderse: “¿Es ella? ¡Oh, Dios mío!”, se le escuchó decir mientras señalaba con entusiasmo a Rihanna. La química entre ambas cantantes y la manera en que se reconocen mutuamente como referentes musicales no tardó en provocar vítores y aplausos.

Mariah Carey and Rihanna share a hug at Mariah’s concert in Brooklyn. pic.twitter.com/kLVMM982ih — Pop Base (@PopBase) December 18, 2024

¿Por qué Rihanna fue a ver a Mariah Carey?

La cantante de Barbados no dudó en aprovechar la última parada de la gira navideña de Carey para empaparse del ambiente festivo y rendirle tributo a una figura clave de la música contemporánea.

Mariah Carey es un ícono durante las fiestas decembrinas, y su clásico “All I Want For Christmas Is You” marca la banda sonora oficial de esta época. Presenciar este concierto en vivo fue, para Rihanna, una forma de sumarse a la celebración y, al mismo tiempo, mostrar su respeto a una artista cuya influencia sigue más vigente que nunca.

Aunque no comparten colaboraciones musicales, Rihanna y Mariah Carey han mantenido a lo largo de los años una relación cordial y respetuosa dentro de la industria. Ambas han sabido labrarse una trayectoria que las posiciona como referentes en el pop, por lo que este encuentro no hace más que reforzar la idea de que las estrellas también pueden ser fans unas de otras.

¿Cuánto dinero tiene Rihanna?

A sus 36 años, la fortuna de Rihanna supera los mil millones de dólares, con lo que consolida su lugar como una de las artistas y empresarias más acaudaladas de la industria del entretenimiento.

Si bien sus inicios en la música fueron el trampolín que la catapultó a la fama, la mayor parte de su patrimonio proviene de sus exitosas líneas de cosméticos (Fenty Beauty) y lencería (Savage x Fenty), además de inversiones inmobiliarias y colaboraciones con marcas de lujo. Según estimaciones de Forbes, su patrimonio asciende a alrededor de 1.4 mil millones de dólares, con lo que se coloca en un selecto grupo de celebridades convertidas en multimillonarias.

¿Cuánto dinero tiene Mariah Carey?

Mariah Carey no se queda atrás en términos de riqueza. Con una carrera que abarca más de tres décadas, la intérprete de “All I Want For Christmas Is You” ha amasado una fortuna calculada en unos 350 millones de dólares.

Buena parte de sus ganancias provienen de las regalías anuales generadas por su icónico tema navideño, que cada diciembre escala a lo más alto de las listas musicales y renueva su vigencia cultural. Según estimaciones de diversos medios especializados, Carey obtiene cada año entre 2.5 y 3 millones de dólares solo por las reproducciones y ventas de este clásico navideño, un hito que la convierte en una de las artistas más rentables de todos los tiempos.