A días de leerse el testamento de Andrés García, la polémica no terminó ahí. Y es que ahora salen a la luz declaraciones de que el hijo del actor Andrés García Jr. ‘no habría recibido nada’ —estaban él entre los beneficiarios de un 25% de la herencia junto con Margarita Portillo, Andrés López Portillo (hijo de Margarita) y Rosa María (hermana de Andrés). El abogado y empresario Roberto Palazuelos podría ayudar al hijo de Andrés García.

Roberto Palazuelos pelearía por la herencia de Andrés García Jr.

Palazuelos advirtió que iniciaría varios litigios en contra de algunos de los beneficiarios. El actor informó a ‘De Primera Mano’ que Andrés Jr. habló por teléfono con su tía Rosa María, y ésta le dijo “no mijito, te dejó el 25 por ciento de nada porque ya todos los terrenos están a nombre mío y de mi socia Margarita”. Roberto aclaró que el testamento aún no se ratifica “porque quisieron hacer una trampa con el testamento que no le perseveró". “Has de cuenta que [el testamento] no existe, la gente tiene que firmar que está de acuerdo con el contenido”, mencionó.

Después afirmó que “se va a poner dura la cosa”, y que este cambio de nombres no sería una limitante: “el hecho de que los terrenos ya tengan nombre de la señora Rosita y estén a nombre de Margarita o de quien se los haya puesto no es una limitante, porque no olvidemos la materia agraria”.

“Ahorita va a haber varios litigios ya, necesitamos recibir todavía la información, a cualquier persona que ellos quieran correr a vender el previo, a quien se lo vendan va a estar viciado también y se lo vamos a quitar, y que lo sepa la gente”.

De acuerdo con Radio Fórmula, Margarita López Portillo también mencionó que el testamento aún no queda ratificado y que falta una serie de procesos, “sin embargo espera que se respete la voluntad del actor”. Leonardo García es quien no ha dado declaraciones sobre no estar en la herencia de su papá. Su otra hija biológica, Andrea García (que tuvo con María Fernanda Ampudia) tampoco figuró porque no tuvo una buena relación con el actor en vida.