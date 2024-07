Rocio de Santiago nos habla de su participación en “Fugitivas”

Esta apasionante producción de Lucero Suárez arrancó hace unas semasnas y en su estreno logró superar los tres millones de televidentes, de acuerdo con cifras proporcionadas por el periodista Alejandro Zúñiga en su canal de YouTube.

Fugitivas en busca de la libertad cuenta la historia de cuatro reclusas: “Lorena”, “Frida”, “Lisset” y “Montse” quienes tienen la oportunidad de su vida cuando logran escapar de la cárcel durante una fuga masiva.

Las cuatro mujeres terminan trabajando en un bar como parte de su nueva vida y aquellas que fueron encarceladas injustamente buscarán limpiar su nombre de todas maneras posibles en medio de una apasionante trama en donde muchos misterios serán aclarados capítulo tras capítulo.

Con motivo del éxito de esta producción, platicamos con la actriz que le da vida al personaje de “Lisset Parra”, en la telenovela.

¿Cómo te encuentras en este momento de tu carrera?

Me siento muy afortunada, estoy viviendo mi sueño, siento que todo ha valido la pena; cada lágrima, cada desvelada, cada libro, cada ensayo, tanto trabajo, durante tanto tiempo… estoy extremadamente feliz y agradecida.

¿Qué es lo que más disfrutas en este momento de tu vida?

Estar haciendo lo que amo, en realidad cada día me doy más cuenta que soy muy afortunada, cuantas personas se pueden dedicar a lo que aman, y yo tengo esa fortuna. Es maravilloso, todavía me despierto en las mañanas y siento que es un sueño.

¿Qué es eso que quizá te hubiera gustado aprender antes, pero que hoy agradeces saber?

A disfrutar la vida. Definitivamente. Soy bien quejosa, me quejo de todo (ahora menos) pero antes… qué bárbara.Me hubiera gustado disfrutar más cada momento, por eso trato de hacerlo ahora.

¿Cómo te describirías actualmente?

Una mujer feliz, plena, sentimental, enojona, explosiva, muy alegre, sensible. Creo que ser actriz hace que siempre lleve mis emociones al máximo. Me dejo llevar mucho por ellas .

¿A qué retos personales y profesionales te enfrentas actualmente?

Hacer a Lisset ha sido un verdadero reto, es una mujer explosiva, me ha llevado a explorar cosas nuevas en mí en las que no quería ahondar pero ahí estoy. Está siendo un proyecto realmente absorbente, mi vida está puesta en el set y me gusta pero si me cuesta trabajo para ser sincera.

Y personalmente acabo de tener una pérdida muy importante en mi vida, mi abuelo, mi persona más querida, murió antes de empezar el proyecto. No me ha dado tiempo de vivir un duelo como tal porque vivo distraída con el proyecto pero aveces viene a mi cabeza y me lleno de una tristeza muy profunda que no me deja concentrarme pero el show tiene que continuar.

¿Qué le dirías a la gente que te sigue desde siempre y a los que te ven por primera vez?

Los sueños se hacen realidad. Luchen por ellos y gracias por seguirme y por ver mi trabajo, lo hago con mucho amor para llevar entretenimiento a todos ustedes.

¿En dónde te podemos ver actualmente?

En fugitivas a las 8:30 pm por Las Estrellas ️

@rociodsantiago

TikTok insta

@chio de Santiago

En Facebook