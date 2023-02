Rodrigo Brand nos habla sobre su nuevo papel en Mi Camino es Amarte

Fotos @rodorigelfoto

El actor Rodrigo Brand participa en la telenovela que se desarrolla con Gabriel Soto como protagonista en el papel de Memo, un trailero que busca cuidar de su familia. También está Susana González como Daniela Gallardo, quien tiene un hermano, Juan Pablo. En entrevista, Rodrigo nos explica quién es su personaje.

“Mi personaje se llama Juan Pa, estoy feliz de poder interpretar a alguien como él por qué es un personaje lleno de matices que me ha exigido muchísimo.” compartio Rodrigo.

¿Cuáles son las cosas con las que te identificas de este personaje?

Siempre vas a encontrar cosas distintas a ti cuando interpretas a alguien pero también las comunes. Con Juan Pa por ejemplo, comparto mucho los valores que mantiene él durante toda la historia. Yo tuve la fortuna de haber crecido en un hogar donde mis papás siguen juntos y siempre han mantenido un ambiente de amor, cariño y respeto. Con eso crecimos mis hermanos y yo.

El actor Rodrigo Brand explicó que tanto él como su personaje, dan la vida por sus familiares debido al amor que les tienen y fue eso lo que lo ayudó a conectar con Juan pablo.

La manera en la que creciste, ¿te ayudó a querer ser actor?

Sin duda tiene mucho que ver, sobre todo el apoyo que me dieron cuando yo decidí dedicarme a esto. Cuando les dije que yo quería hacer casting en el CEA, fueron los primeros en llevarme y ofrecerme toda su ayuda. El día que quedé y me avisaron que había quedado adentro, le avisé a mi mamá y se puso a llorar de felicidad. Siempre han estado al filo del cañón conmigo. Mi familia es mi motor más fuerte para seguir haciendo esto que me gusta.

Rodrigo explica que la razón y momento en que decidió ser actor, fue cuando lo invitaron a grabar una miniserie para promocionar la feria de san marcos en Aguascalientes.

“Desde el inicio yo le dije a la persona que me contrató que yo no era actor y que tenía nula experiencia enfrente de una cámara, a lo que me dijo que no había problema. Me acuerdo que el personaje se llamaba Roy, era muy chistoso y se me hizo muy interesante el crear una persona nueva. Además la adrenalina de estar enfrente de la cámara sin equivocarte, es algo que me enloqueció por completo” compartió.

El actor afirma que constancia y perseverancia son las palabras clave para mantenerse y tener éxito en esta carrera y en el mundo de la actuación. También explicó que la palabra “no” la ha escuchado en numerosas ocasiones, sin embargo, no la toma como una razón para desanimarse, al contrario, es parte de estar en este sueño.

“El chiste no es venirse abajo ni tirar la toalla, los maestros en el CEA nos decían que nos preparamos para el día que nos graduaramos porque ese era el día que salíamos a la jungla. Pero la verdad es que la jungla siempre estuvo ahí y es donde tienes que demostrar de que estas hecho y qué armas tienen para defender y mantener tu lugar” añade Rodrigo.

¿Qué opinas de la siguiente generación de actores que está por salir a la jungla próximamente?

Creo que hay espacio para todos, esta si es una jungla pero si tienes las herramientas para demostrar quien eres, no hay razón por la que no puedas estar aquí. Si ha pasado desgraciadamente qué algunas personalidades que ya tienen muchos años de carrera les da envidia ver a talentos nuevos y jóvenes abriéndose camino, entonces si se trata a veces de sacar el carácter y las agallas para sobresalir en esta jungla.

Rodrigo Brand



¿Cuál sería tu proyecto estrella en el que te encantaría estar?

Sería intentarlo en Estados Unidos y tener la oportunidad de grabar una película allá, ganar un Oscar sería el límite y dedicárselo a todas las personas que quiero. No sabes cuántas veces he practicado ese speech.

Finalmente, Rodrigo se despidió compartiendo un consejo que considera que todos deberían seguir.

“Creo que todos hablan respecto a cómo les va en la feria, desde mi experiencia, creo que va hacia las nuevas generaciones. Que no se dejen, que no se rindan, si es complicado pero trabajando duro, haciéndolo con esfuerzo y si de verdad lo quieres, van a lograr todo lo que se propongan.” afirmó.