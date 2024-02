SAG Awards 2024: Los mexicanos que han brillado en los premios del sindicato

Los SAG Awards son uno de los premios más prestigiosos de hollywood, donde se honra lo mejor de la televisión y del cine, en esta ocasión se premiará lo mejor de estas industria producido durante el año 2023, los premios son decididos por 4,200 miembros del Sindicato de Actores de cine- Federación estadounidense de Artistas de Radio y Televisión seleccionados al azar entre los más de 160,000 miembros de los que cuenta.

En esta edición número treinta, nuestro país estará representado por el actor de guadalajara Cristo Fernández, quien interpreta a Dani Rojas en la serie Ted Lasso, por quien está nominado junto con el cast de la serie a “Mejor reparto de comedia en televisión”. En esta serie Fernández interpreta a un futbolista latino, carismático y positivo, que tiene una canción que canta durante la serie, para este papel Rojas aprovechó su experiencia como futbolista profesional, profesión que hizo antes de ir a la universidad y descubrir la actuación.

La serie del mexicano Diego Luna, The Mandalorian, donde regresa al papel de Cassian Andor, el cuál interpretó por primera vez en Rogue One, también se encuentra nominada a los SAG Award, a mejor reparto de especialistas en una serie de televisión.

La descendiente de mexicanos, reconocida, querida cantante y actriz Selena Gomez también fue nominada al mismo premio que Cristo Fernández, “Mejor reparto de comedia en televisión”, por su participación en Only murders in the Building.

Mexicanos en la historia

En la historia de este premio, la nacionalidad mexicana ha tenido pocos representantes recibiendo un premio. Hasta el momento, el único ganador en la historia, desde su creación hace 30 años fue Eugenio Derbez, cuando el año pasado ganó “Mejor reparto de comedia en televisión” junto con otros actores por la premiada película CODA, donde interpretó al profesor Fernando Villalobos, quien le enseña a su alumna Ruby Ross, quien es hija de padres sordomudos, a cantar.