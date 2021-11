Sale a la luz el secreto de Carter Reum, esposo de Paris Hilton

La socialité Paris Hilton y el empresario Carter Reum se casaron el pasado fin de semana en Los Ángeles en una celebración de ensueño, días después se dio a conocer una sorprendente noticia sobre Carter.

Por Diana Laura Sánchez

¡Tiene una hija! El ahora esposo de la empresaria Paris Hilton, fue padre hace nueve años con la estadounidense Laura Patricio Bellizzi, conocida por haber participado en un “reality”.

El esposo de la heredera del imperio hotelero solo ha visto a su hija en una ocasión, según reveló una fuente a Page Six. Al ver las fotografías de Carter junto a su nueva esposa, la niña de nueve años se sintió excluida y dolida tras haber visto a su padre muy enamorado de Hilton y planeando formar una familia.

“Tras la boda, sintió un tremendo rechazo y se sintió excluida. Además, vio los artículos de Paris y Carter hablando de formar una familia. Quiere tener una relación con él”, añadió la fuente.

Carter sí reconoció a la pequeña cuando nació y firmó los papeles de paternidad sin haber tenido una prueba que lo constatara. “Las personas a las que les atañe esta historia han estado al tanto desde hace 10 años. Carter apoya a esta niña en todo a pesar de que no mantienen una relación tradicional de padre e hija. La ha mantenido desde que nació y lo seguirá haciendo”, escribió un portavoz del millonario empresario.

Una segunda fuente, aseguró que la hija de Carter ha sufrido por la ausencia de su padre en su vida, y esto le ha afectado emocionalmente. “Ahora tiene una edad en la que es consciente y quiere que su familia paterna la escuche y la conozca. Puede que él no la reclame ni la ame, pero ella lo reclama y lo ama a él y a su familia”. Además, la fuente afirma que a la niña no le importa la gran fortuna que posee Carter.

Paris y Carter no se han pronunciado al respecto, sin embargo, esta noticia no tomó por sorpresa a Paris ya que al parecer entre ellos no existen secretos y ella sabía de la existencia de la niña desde que comenzaron su noviazgo.

