Salma Hayek revela que le genera ansiedad separse de su hija Valentina Paloma

“El último cumpleaños de mi bebé en casa”, comenzó el mensaje que dedicó Salma Hayek a su hija con unas inéditas y tiernas fotos de la joven que está cumpliendo un año más de vida.

Con una amorosa felicitación, la actriz celebró los 17 años de su hija Valentina Paloma. A pesar de que la famosa no pudo estar físicamente para acompañar a su hija en esta fecha especial, expresó sus sentimientos mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde publicó varias fotos y videos de los momentos mas especiales junto a Valentina Paloma a lo largo de los años, sobre todo cuando era pequeña.

Salma Hayek dio a conocer que el separarse de su hija le genera ansiedad, algo que las madres enfrentan cuando sus hijos llegan a la adolescencia y comienzan a tomar sus propias decisiones. La transición a una nueva etapa hace que los jóvenes se vuelvan más independientes.

“Ya estoy teniendo ansiedad por la separación; ella me hace reír todo el día, me enseña tantas cosas, me mantiene motivada e inspira de muchas maneras... hace la vida tan emocionante, te amo tanto mi Vale”, dijo.