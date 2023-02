Sasha, el hijo menor de Shakira no soporta a la novia de Piqué

Uno de los hijos de Shakira y Piqué mantiene una pésima relación con Clara Chía, la nueva pareja del ex futbolista.

Al parecer, la relación del hijo menor de Piqué y Shakira no es nada favorable con la joven Clara Chía. De acuerdo con “Nueva Mujer”, el pequeño de ocho años no está nada conforme con el noviazgo de su papá e incluso trata de evitarla todo el tiempo cuando tiene que convivir junto a ella. Estas declaraciones surgen poco después de que el ex defensa del FC Barcelona publicó la primera fotografía oficial junto a Clara Chía, gritando su amor a los cuatro vientos. “No soporta a esta chica, Clara Chía, y trata de evadirla en todo momento”, señaló dicha fuente afirmando que Sasha, quien cumplió ocho años este domingo no tolera a la pareja de su papá. Sin embargo, pese a la tensión familiar, el ex futbolista se mostró muy cariñoso con su hijo, mientras Shakira organizaba una fiesta en casa con amigos del pequeño con motivo de su cumpleaños.

Según la prensa española, Sasha es el hijo más cercano a su mamá, y esta sería la razón de su comportamiento con Clara. “Ve sufrir a su madre y tiene mucha complicidad”. Además, salió a la luz que Shakira le habría prohibido a Piqué que sus hijos convivieran con Clara, aunque él quiere que la conozcan y convivan con ella. Aunque no todo estaría perdido para la joven, ya que Milan es más tolerante con ella y tienen un poco de relación.

