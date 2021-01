Un buen tequila para brindar. La segunda entrega de ‘Monarca’ ha llegado

En entrevista con los protagonistas de la segunda temporada de Monarca, te compartimos todo lo que debes saber de esta producción.

Por Mari Tere Lelo de Larrea

Tras una exitosa primera temporada, la segunda entrega de la serie producida por Salma Hayek y Billy Rovzar está de regreso en Netflix. Con nuevos personajes, Monarca promete más drama, peleas, corrupciones, amor y, por supuesto, mucho tequila.

«Para los que se quedaron con sed, ya pedimos el segundo trago. Monarca regresa», escribía Salma Hayek en sus redes sociales, luego de que el público pidiera tanto a Netflix como a sus productores una segunda parte. Hoy, el proyecto es una realidad. Ana María (Irene Azuela), Joaquín (Juan Manuel Bernal) y Andrés (Osvaldo Benavides) regresan, pero también llegan nuevos personajes como Sofía (Fernanda Castillo) e Ignacio (Alex de la Madrid) a pasear por los campos de agave y, de paso, generar más problemas que unirán a los Carranza.

¿Sed de la mala?

La batalla por el emporio familiar continúa. Y son Irene Azuela y Osvaldo Benavides, dos de los hermanos Carranza, quienes nos hablan de su retorno a la pantalla chica. «Estoy muy contenta de que esto salga a la luz. Empezamos a filmar a principios del año pasado y creo que no es necesario que yo indague en lo complicados y diferentes que han sido los tiempos del mundo, pero nos urgía enseñarles este trabajo», explica Irene Azuela.

Si algo nos mostró la primera entrega de Monarca es que es muy fácil identificarse con los personajes de la historia por las relaciones tan humanas que tienen. Osvaldo Benavides le da vida a Andrés, el menor de los Carranza, y en esta ocasión llevará al límite su relación marital. El actor nos confirma que crear un papel complejo, sin que sea malo o bueno, es uno de los mayores placeres que le deja la serie. «Hay que confiar en lo que está en el texto, en los compañeros de escena y todo lo que hay en edición y posproducción, porque ahí se termina de dar forma a los personajes. La escritura es el cimiento y tenemos confianza en ella».

Aunque no es el tema principal de Monarca, gracias al personaje interpretado por Irene Azuela la serie habla sobre la igualdad de género. «Es importante en esta historia, y sí, a Ana María no la juzgan por ser mujer; a lo mejor por la falta de experiencia o falta de malicia, pero eso lo va a encontrar poco a poco en el camino. Es una mujer que si va a descubrir el poder que puede llegar a tener, también tiene cierta sensibilidad de entender que hay otros elementos que no puede dejar de ver y creo que eso lo convierte en un protagónico sumamente femenino», nos cuenta la actriz.

Gran parte de la aceptación de la serie no sólo en México, sino en el mundo entero, es gracias a la narrativa cinematográfica, al guion –que está perfectamente escrito– y, por supuesto, a los trabajos actorales, de dirección y producción que llevan a Monarca a otro nivel. «Es un placer porque todo el equipo nos queremos mucho y es un trabajo de colaboración en donde tenemos el tiempo de platicar la escena, abrazarla, montarla, modificarla; y eso es muy enriquecedor para la historia y para la labor que hacemos los actores. Me da mucho gusto despertarme e ir al set de Monarca. Ojalá haya una tercera temporada», finaliza Benavides.

Más vale malo por conocido…

Fernanda Castillo y Alejandro de la Madrid se unen al elenco de Monarca en su segunda temporada y están listos para intensificar el mundo del clan Carranza.

La actriz le da vida a Sofía y su papel llegará para destapar los secretos mejor guardados de la familia. «Va a descubrir que tiene razones para quedarse y pelear una corona que, honestamente, a ella ni le interesaba. Cada vez se vuelve más atractivo este personaje por la justicia que quiere hacer y las verdades que sacará a la luz», nos platica Fernanda Castillo.

Por su parte, el actor de 43 años interpreta a Ignacio, esposo de Sofía. El papel de Alejandro de la Madrid se reencontrará con un amor del pasado que traerá consecuencias para los Carranza. «Hay que aclarar que nosotros veníamos en son de paz. Nos queríamos quedar sólo un tiempo, pero alargarlo significó meterse en problemas más grandes que no nos esperábamos. Van a pasar cosas que no estaban contempladas y comenzará este asunto donde los escrúpulos de nuestros personajes van a caer; y hay situaciones que tienen que ver con el dinero, la venganza y el poder», explica Alejandro.

Para el actor, este trabajo fue catártico, ya que la carga emocional de estos papeles es muy fuerte. «Lo disfrutamos mucho, porque cuando son temas que están escritos de manera tan real, se goza nuestro trabajo. En este caso nos tocó hacer escenas muy dolorosas, muy duras, que hasta salimos contentos con el resultado. La verdad es que recreamos estas historias y algo muy padre de esta serie es la contención. Los personajes explotan sus emociones, pero todo sucede dentro, tocamos cosas profundas que hasta nos asustamos», explica el histrión.

Aunque la serie narra la historia de una dinastía del México contemporáneo, las situaciones que se presentan en Monarca, han cautivado a millones de espectadores de más de 190 países. Por lo que Fernanda afirma que el idioma de la familia es universal y cualquiera se puede relacionar con la trama. «La serie muestra este escenario político y social, pero también hace un retrato claro de cómo somos los seres humanos, que a veces dejamos lo más por lo menos», finaliza la actriz Fernanda Castillo.