Selena Gomez quiere ser madre con Benny Blanco, a pesar de que reveló que no puede tener hijos

Selena Gomez y Benny Blanco, quienes se comprometieron en diciembre pasado, revelaron que les gustaría tener hijos juntos y la actriz señaló que le encantan los niños.

La pareja le acaban de dar la bienvenida a su más reciente álbum en conjunto ‘I Said I Love You First’, y como parte de la promoción asistieron al ‘Jay Shetty Podcast’, donde la cantante reveló que le gustaría compartir este proyecto con sus hijos algún día.

“No sé qué pasará, obviamente, pero me encantan los niños. Tengo una hermana de 11 años a la que adoro”, dijo Selena Gomez, refiriéndose a su media hermana, Gracie Elliott Teefey. “Me encanta hacer reír a los niños; son tan tiernos. Así que, sin duda, cuando llegue ese día, estaré muy emocionada”.

Benny Blanco asegura que Selena Gomez es tímida con todos, menos con los niños

Benny Blanco, de 37 años, intervino y dijo que su futura esposa es “el máximo nivel de timidez”, pero ese no es el caso cuando se trata de hablar con niños.

“Cuando entra a una habitación, su principal objetivo es desaparecer entre la multitud. Mi mamá es muy parecida, [ella] y mi mamá son muy parecidas. Esperan y dicen algo durante toda la noche que termina siendo lo más conmovedor o gracioso de la noche. Pero voy a tener un ataque de nervios hablando con todo el mundo”.

“Siempre que hay niños en un lugar, es la única vez que la veo hacer eso. Se acerca a ellos inmediatamente y conversa con ellos durante horas”, añadió el productor.

Además, Benny Blanco señaló que este rasgo en su prometida puede deberse a que creció bajo los reflectores y sintiendo la presión de conectar con los jóvenes.

“Cuando empezaste a hacer esto, eras una niña y esa era tu manera de conectar con la gente, y creo que todavía sientes esa obligación de conectar con los jóvenes. Formaste la vida de tantos jóvenes, ya fuera con Barney o Los Hechiceros de Waverly Place ... todavía estás encontrando la manera de hacerlo”.

Selena Gomez reveló que no puede tener hijos

Esta no es la primera vez que la actriz y cantante revela que desea formar una familia, sin embargo, ese camino podría ser complicado debido a sus problemas de salud.

Durante una entrevista con una revista internacional, la fundadora de Rare Beauty compartió que gestar hijos podría ser peligroso tanto para ella como para el bebé.

“Nunca lo he dicho, pero lamentablemente no puedo gestar a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Fue algo que tuve que lamentar durante un tiempo”, contó.

Pese a esto, Selena Gomez no está cerrada a explorar otras posibilidades para formar una familia, como la adopción o recurrir a gestación subrogada.

“No es necesariamente como lo imaginé. Pensé que sucedería como le sucede a todo el mundo. [Pero] estoy mucho mejor con eso. Me parece una bendición que haya gente maravillosa dispuesta a recurrir a la gestación subrogada o la adopción, que son dos posibilidades enormes para mí. Me hizo sentir muy agradecida por las otras opciones para las personas que se mueren por ser madres. Soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, pero será un poco diferente. Al final del día, no me importa. Será mío. Será mi bebé”