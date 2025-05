Sergio Mayer Jr reacciona a las declaraciones de su ex Natália Subtil de ser un “padre ausente”

Sergio Mayer Mori y su ex pareja Natália Subtil mantienen algunas diferencias desde hace varios años. Ahora el joven rompió el silencio en una reciente entrevista donde abordó su relación con la madre de la pequeña Mila.

“Lastimosamente seguimos en las mismas, yo sigo como viendo hacia adelante, con esperanzas de que podamos tener una mejor relación algún día, me parece muy irónico, habla de cómo perjudico de cierta y otra manera a Mila, cuando ella es la que perjudica a Mila y la percepción que tiene Mila de mí, no me quiero ni imaginar lo que le han de decir en su propia casa”, dijo Sergio Mayer Mori al ser cuestionado sobre las declaraciones de su ex, quien ha lanzado comentarios relacionados con las obligaciones de Sergio como papá.

“Obviamente es una situación muy triste para mí, me encantaría que Natália tuviera un poquito más de visión para entender que no me está jo.. a mí, está jo.. a Mila”, añadió.

En este sentido, Sergio reiteró que el único interés que él tiene es el bienestar de su hija. “Seguimos en lo mismo, yo sigo enfocado en que Mila sea la que sepa que estoy ahí, que la amo, mi conexión es con ella, no tengo que probarle nada a nadie”.

Finalmente, mencionó que se ha mantenido reservado a pesar de los comentarios negativos de su ex.

“Ese ha sido el problema, que he callado y me preguntan y dijo: ‘sí, me encantaría’, pero no te digo nada de Natália, no te digo nada de lo que ella hace, nunca he abierto la boca, nunca le he faltado al respeto. Tenemos diferentes educaciones, pues así seguiré, con esta esperanza de que nos podamos llevar mejor y de que Mila no tenga toda esta parte horrible de información.

Por su parte, Natália Subtil asegura que no tiene comunicación con Sergio Mayer Mori y señaló que él solo ha visto a su hija una vez. Además de señalarlo como un padre ausente e irresponsable.

Sobre la manutención de la pequeña, Subtil dijo que está a cargo de todos los gastos, salvo el de la colegiatura, que corre a cuenta del abuelo, Sergio Mayer.

“No tengo nada que ver con el papá, yo soy mamá soltera”, añadió.