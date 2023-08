Sergio Mayer Mori: el público reacciona a la distante relación con su padre

El hijo de Barbara Mori y Sergio Mayer ha estado algo ausente en sus redes sociales, sin embargo, y aunque no se sabe el motivo de su distancia del ojo público, ha entrado nuevamente en conversación con la participación de su padre en La Casa de los Famosos.

En el reality Sergio Mayer ha compartido detalles de la relación con su hijo y esto ha hecho que sus seguidores se hayan ido de inmediato hacia sus redes sociales para dejarle distintos tipos de mensajes, en los que aplauden su talento (que no conocían y ha sido su padre quien los ha incentivado a verlo) y por otro lado, le reclaman y lo invitan a acercarse a su padre y acabar con las diferencias.

Aunque es evidente que hace meses que Sergio Mayer Mori no publica nada en sus cuentas de Instagram y TikTok, donde ha llegado a tener bastante acogida con su contenido, el público no se ha frenado por ello para comentar en sus últimas publicaciones diciendo “Ve y abraza papá no son eternos los papas no son perfectos”, “Acompaña a tu papá a la final, no pierdas más tiempo, ve con la persona que más amas, los padres también se equivocan”.

En cuanto a las muestras de admiración por su talento, tanto en sus fotos como en videos donde se puede apreciar lo talentoso que es para la música, la gente agregó: “Tenía razón tu papá que bonito cantas felicidades!”, “Tu papá nos mandó a escucharte, tienes un gran talento!”

Recordemos que Sergio Mayer Mori y la difícil relación con su padre ha estado en conocimiento del mundo del espectáculo desde hace varios años y el hijo de Bárbara Mori también ha sido tendencia por su paternidad y vínculo con su ex pareja Natália Subtil, quien también le ha reclamado públicamente por temas relacionados con su hija.