Shakira anuncia su nuevo álbum “Las mujeres ya no lloran”

Después de 7 años del último álbum de Shakira titulado “El Dorado”, llega el nuevo material discográfico de la colombiana con el nombre “Las mujeres ya no lloran”, una de las frases más famosas de la canción que lanzó en colaboración con Bizarap.

Con una serie de fotos y un mensaje, la famosa artista dio a conocer la gran noticia que esperaban con gran ilusión todos sus fans. El nuevo álbum de Shakira llega año y medio después de su tomentosa separación del exfutbolista Gerard Piqué.

“Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en casa paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, se lee en la publicación que compartió a la que reaccionaron sus fans con gran emoción.

Este será el disco número 12 de su carrera que marca una evolución musical en su carrera al integrarse a los nuevos géneros que marcan las tendencias actuales.

El álbum de Shakira tendrá cuatro ediciones en vinilo con artes distintas y discos en variantes de colores exclusivos. Hasta el momento no se han revelado cuantas canciones contendrá el disco además de los sencillos lanzados desde 2022 como “Te felicito”, “Monotonía”, Acróstico”, Copa Vacía”, la sesión con Bizarrap y “El Jefe”, su más reciente canción en la que debutó en los corridos tumbados.