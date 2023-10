Shakira canta La Bicicleta y cambia la letra para no mencionar a Piqué

La cantante colombiana sorprendió a su amigo Carlos Vives durante uno de sus conciertos en el Kaseya Center en Miami. Ambos volvieron a cantar su éxito mundial de 2017, la canción La Bicicleta, que Shakira compuso para Piqué.

Como era de esperarse, el detalle que más llamó la atención del público fue que la intérprete cambió la letra de la canción para no mencionar a Piqué, ya que lo menciona en una de las estrofas de la canción que la famosa hizo para el exfutbolista cuando eran pareja.

“Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa’Barcelona”, dice originalmente el tema que fue modificado en la nueva interpretación en vivo de Shakira junto a Carlos Vives. En lugar de mencionar a Piqué, Shakira dijo, “a ese tipo”.

La gran amistad de Shakira con Carlos Vives

Antes de salir al escenario, la colombiana dijo que preparó la sorpresa para su amigo en agradecimiento por el apoyo a su carrera artística y su vida personal tras su separación de Piqué.

“Te quiero Carlos Vives... ha estado en los momentos más difíciles de mi vida. siempre me llamaba para preguntarme cómo estaba, cuando me separé, todos los días, '¿cómo estas?’, no puedo hacer menos”, por su parte, el famoso expresó la emoción que sintió de ver a Shakira aparecer en el escenario de su concierto.

“Uno está concentrado de verdad para un concierto y, de repente, estás cantando una canción y aparece Shakira, ¿qué va a pasar?, no hay manera de controlar nada... fue muy emocionante, yo quería como cargarla, yo quería abrazarla, dar vueltas por el piso, volver a empezar a cantar la canción, creo que fue maravilloso que pasara aquí en Miami”, contó.