Shakira confiesa que nunca pensó en ser madre soltera: “mi sueño era criar a mis hijos con su padre”

“Mi mayor sueño era criar a mis hijos con su padre, tener una familia, superar los problemas, los obstáculos y evenjecer al lado de alguien pero ya sé que eso no lo voy a tener”, dijo Shakira en una entrevista con Billboard donde abrió su corazón sobre sus sentimientos.

Shakira concedió una entrevista en la que habló sobre cuáles eran sus planes junto a Gerard Piqué antes de su tormentosa separación que sin duda dejó un profundo dolor en la intérprete que volvió a la música para expresar todos los sentimientos que lleva dentro. Asimismo, la intérprete de “Gitana”, dio detalles de todo lo que ha aprendido a raíz de lo sucedido.

“Mi prioridad era el hogar, la familia. Yo creía en el hasta que la muerte nos separe. Yo creía en ese sueño. Para mí, para mis hijos, porque además mis padres han estado juntos, no sé 50 años. Y se aman como el primer día. Entonces sé que sí es posible. Se aman como un amor de telenovela”.

Apesar de todo el dolor que le causó su ruptura, Shakira logró la paz y estabilidad que tanto deseaba desde que llegó a vivir a Miami con sus hijos, aunque no ha sido nada fácil, pues ahora ella tiene toda la responsabilidad del cuidado de Milan y Sasha, por lo que tiene que dividir su tiempo para su vida personal y sus compromisos laborales.

“Me siento como un gato con más de nueve vidas. Cuando creo que ya no me recupero más, de pronto me levanto y tengo un segundo aire. He pasado por varias etapas, la negación, la rabia, el dolor, la frustración, la rabia otra vez, el dolor otra vez. Ahora estoy en una etapa de supervivencia. De mantén tu cabeza por encima del agua. Y en una etapa de reflexión y ahora es una etapa de trabajo duro y todo el tiempo que estoy con mis hijos, estoy con ellos. Cuando se destroza una familia, creo que no hay nada que pueda recompensar ese dolor. Claro, tengo que seguir adelante por mis hijos y esa es mi mayor motivación, Pero mi más grande sueño en la vida, más que coleccionar discos de platino y Grammys era criar a mis hijos con su padre, tener una familia"-

La colombiana precisó que le gusta ser madre presente y aprovechar el tiempo para estar con sus hijos, sin embargo, reconoce que compaginar su vida laboral con la personal no es una tarea fácil. “Ser madre soltera, y seguir con este ritmo de estrella del pop pienso que no es compatible a veces”.

Con su reciente sencillo “El Jefe”, la artista deja en claro que la catarsis continúa y ella misma lo afirmó. “Todavía estoy exorcizando algunos demonios. Los últimos que me quedan”.

Respecto a si es feliz, contestó, “es una pregunta muy corta para una respuesta muy larga. No creo que todo el mundo tiene acceso a la felicidad. Está reservada para un selecto número de personas y yo no puedo decir que soy parte de este club en este momento. Hay cosas que me hacen feliz, ahora mismo hay momentos de alegría, momentos de distracción, momentos de reflexión. Todavía hay momentos de tristeza, de nostalgía, y mi música ahora mismo se alienta de todo ese coctel”