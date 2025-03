Shakira le envía esta contundente indirecta a Gerard Piqué en su concierto en México

La noche de este miércoles 19 de marzo se llevó a cabo el primer concierto de Shakira en la Ciudad de México como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’. A lo largo de dos horas y media, la cantante hizo un repaso por sus canciones más icónicas y populares, incluyendo temas recientes y de sus primeros álbumes.

Además de su increíble interpretación en el Estadio GNP Seguros, con temas como ‘La fuerte’, ‘Acróstico’, ‘Inevitable’, ‘Antología’, entre muchas otras, se tomó un momento para hablar con sus fans mexicanos y mandarle una sutil indirecta a su ex, Gerard Piqué.

“Esta es una de las fechas más especiales de toda esta gira. Es la primera de siete noches en esta ciudad, que tantas alegrías me ha dado. Juntos estamos batiendo un récord histórico y eso es gracias a todo el cariño que me dan”, dijo Shakira al público.

“Les prometo que hoy les voy a dar todo de mí, todo de mí es de ustedes. Definitivamente no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada mexicana. Esta noche somos uno”, añadió.

@shakira agradece a sus fans mexicanos por su primera noche de siete en la CDMX 🇲🇽 ❤️ #LasMujeresYaNoLloranWorldTour pic.twitter.com/adbUA9jvRG — OsvAlex ⚡️ (@OsvAlex) March 20, 2025

El sutil mensaje de Shakira sobre Gerard Piqué

En medio de su agradecimiento a los fans mexicanos, le envió un sutil mensaje a Gerard Piqué y los momentos difíciles que atravesó en los últimos años.

“Estos años no han sido nada fáciles para mí. Estoy en deuda con ustedes porque cuando necesité que alguien creyera en mí, ustedes lo hicieron. Cuando necesité fuerzas, ustedes me las dieron. Cuando sentí el desamor, ustedes me arroparon con su cariño. Los amo tanto, México”.

“Se puede ser feliz casado o soltero, siempre que uno se sienta libre, es bonito el amor a alguien, pero es mejor el amor propio”, dijo en otra ocasión para presentar ‘Soltera’.

Shakira hace un homenaje a México al cantar con mariachi

Shakira quiso rendirle un homenaje a México durante su primer concierto en la capital interpretando su éxito ‘Ciega, Sordomuda’ acompañada de mariachi, algo que no había hecho durante esta gira.

La cantante usó un sombrero y una chamarra con corazones que mantuvo puestos durante toda su interpretación del clásico incluido en el álbum ‘¿Dónde están los ladrones?’ de 1998. Se le vio muy entusiasmada bailando al ritmo del mariachi entre los gritos y aplausos del público.

En redes sociales sus fans se mostraron encantados con este gesto, aunque algunos aseguraron estar “celosos” porque no hizo lo mismo en sus shows de Monterrey y Guadalajara.