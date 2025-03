Quién es Natalia Palomares, la bailarina de Shakira que causa sensación en los conciertos de la Loba

En medio del fervor que han desatado los conciertos de Shakira en su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, un personaje ha captado la atención del público que ya ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales. Se trata de Natalia Palomares, una talentosa bailarina que acompaña a la artista colombiana en el escenario y cuya presencia ha añadido un toque extra de magia a cada presentación. Su carisma, energía y, por supuesto, su habilidad para el baile, la han convertido en la nueva sensación de los shows de la icónica “Loba”.

¿Quién es Natalia Palomares?

Natalia Palomares es una reconocida bailarina y coreógrafa española de 32 años que ha conquistado al público internacional gracias a su trabajo con importantes artistas como Rosalía, Karol G, Luis Fonsi, Dua Lipa y, especialmente, Shakira. Originaria de España, Natalia tuvo sus comienzos en el baile en 2010 cuando trabajó en espectáculos del complejo turístico Marina D’Or.

Inicialmente interesada en una carrera en derecho, Natalia pronto descubrió que su verdadera pasión estaba en el baile . Por lo que, decidió profesionalizarse al estudiar danzas urbanas, técnicas y contemporáneas en la reconocida escuela EDAE Sergio Alcover, en Valencia.

¿Desde cuándo trabaja Natalia Palomares con Shakira?

La colaboración entre Natalia Palomares y Shakira no es reciente. Comenzó en 2020, cuando Natalia fue seleccionada como bailarina para el exitoso videoclip “Girl Like Me”, canción en colaboración con Black Eyed Peas. En ese momento, la española compartió en sus redes sociales la emoción que sentía, al asegurar que era un sueño hecho realidad: “Solo puedo decir que esto es un sueño cumplido, he crecido con su música, gracias Shakira por confiar en mí”.

Desde entonces, Natalia ha permanecido cerca de Shakira, pues ha participado en múltiples proyectos como la coreografía de la popular “BZRP Music Sessions Vol. 53" y el éxito “TQG”, colaboración con Karol G.

¿Por qué se hizo viral Natalia Palomares en redes sociales?

Durante las recientes presentaciones de Shakira en Colombia, Natalia Palomares destacó especialmente en redes sociales por su atractivo físico, sensualidad y carisma al bailar. Sus videos rápidamente acumularon miles de reproducciones en plataformas como TikTok e Instagram, para generar comentarios de admiración hacia su talento y apariencia.

La interacción espontánea y carismática de Natalia con el público colombiano la convirtió en una figura viral, lo que impulsó aún más su popularidad.

¿Con qué otros famosos ha colaborado Natalia Palomares?

Además de acompañar a Shakira, Natalia Palomares ha trabajado con grandes estrellas internacionales como Rosalía, pues participó en el video musical “Auto Cuture” en 2019. También formó parte de producciones junto a Romeo Santos, Tini, Karol G, Luis Fonsi, Dua Lipa, J Balvin y Nathy Peluso, con lo que ha consolidado una exitosa trayectoria en la industria del entretenimiento.

Por otro lado, fue profesora de baile en el popular programa español “Eufòria” de TV3, donde mostró así su versatilidad y capacidad de liderazgo artístico.

¿Qué se sabe sobre la vida personal de Natalia Palomares?

Aunque Natalia Palomares comparte detalles de su vida profesional en sus redes sociales, mantiene un perfil discreto en cuanto a su vida personal. Lo que sí se sabe es que su dedicación y pasión por la danza la han llevado a conquistar un lugar destacado en la industria del entretenimiento.

¿Qué viene para Natalia Palomares y Shakira en México?

Con la llegada de Shakira a México como parte de su gira, Natalia Palomares tendrá la oportunidad de brillar una vez más en el escenario. Los conciertos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México prometen ser un espectáculo inolvidable, donde el talento de Natalia seguirá siendo una pieza clave.

¿Dónde y cuándo serán los conciertos de Shakira en México?

Shakira ofrecerá en México un total de 11 fechas en tres ciudades: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde consiguió el récord histórico como la artista con más conciertos en el Estadio GNP Seguros, con lo que superó a Taylor Swift

Tanto en Monterrey, donde se presentó el 12 y 13 de marzo, como en Guadalajara el 16 y 17 de marzo, Shakira tuvo un éxito arrollador. Este miércoles 19 de marzo comenzará sus conciertos en la Ciudad de México, los cuales se extenderán hasta el final del mes.