¿Quién es quién en ‘Bienvenidos a la familia’? El reparto completo de la nueva serie de Netflix

Netflix continúa fortaleciendo su catálogo con la llegada de “Bienvenidos a la familia”, la nueva serie mexicana protagonizada por la reina de TikTok, Erika Buenfil y Marimar Vega. Esta producción combina humor, intriga y drama familiar, con un elenco que promete cautivar al público con las situaciones más disparatadas, que demuestran que el amor familiar, a su manera, siempre prevalece.

¿Quiénes son los protagonistas de “Bienvenidos a la familia”?

El corazón de “Bienvenidos a la familia” late al ritmo de dos mujeres muy diferentes, unidas por un lazo familiar inesperado y una situación límite. Este es el reparto principal de la serie:

Cristina Ruiz (Marimar Vega) una enfermera luchadora y eje central de la trama. Cristina es una madre soltera trabajadora, explotada en su empleo y con la vida patas arriba cuando descubre el legado explosivo de su padre: deudas con la mafia y una casa familiar en la cuerda floja. Marimar Vega, con su carisma y talento, da vida a esta mujer fuerte y vulnerable que, impulsada por el amor a sus hijos

Luciana (Erika Buenfil), la madrastra alcohólica y exdiva de telenovelas que sorprende con su ingenio. Erika Buenfil, en un papel que se aleja de sus clásicos melodramas, se luce como Luciana, la viuda del padre de Cristina. Frustrada y con un pasado glorioso en la televisión, Luciana parece un personaje desubicado en este drama familiar. Prepárense para ver a Buenfil en una faceta cómica deslumbrante y llena de matices. Buenfil es reconocida por su trayectoria en telenovelas como “Amores verdaderos” y “Mar de amor”, entre otros éxitos.

¿Quién es Olga, la vecina que amenaza con arruinar los planes de la familia?

En toda buena comedia de enredos no puede faltar el personaje que pone la sal y la pimienta, y en “Bienvenidos a la familia” ese rol lo cumple a la perfección Olga (Ana Layevska). Vecina de Cristina y Luciana, Olga es la típica persona meticulosa, observadora y entrometida. No se le escapa un detalle sospechoso, y la extraña conducta de las protagonistas tras la “desaparición” del padre no pasará desapercibida para ella.

Ana Layevska, quien sorprende con su cambio de imagen, interpreta con maestría a esta vecina que, sin quererlo, se convertirá en un verdadero dolor de cabeza para la familia Ruiz. Layevska es conocida por sus roles en “Tríada”, “Casi divas” y “Cansada de besar sapos”.

¿Quién es Moi en “Bienvenidos a la familia”?

En medio del torbellino de problemas y decisiones alocadas, siempre hay una voz de sensatez y apoyo, y ese es Moi (Martín Altomaro). Excuñado de Cristina y figura paterna para sus hijos, Moi es el amigo fiel, el consejero sensato y el hombre que siempre está ahí para echar una mano. Martín Altomaro, conocido por su versatilidad actoral, encarna a Moi con calidez y naturalidad, para convertirlo en el personaje más entrañable y cercano de la serie. Moi será el contrapunto perfecto al caos familiar, al aportar equilibrio y momentos de ternura en medio de la locura. Altomaro es conocido por su participación en “Madre sólo hay dos”, “Historia de un crimen: Colosio”, y por supuesto, “Soy tu fan”.

¿Quién interpreta Benjamín, el hermano menor?

Para añadir más ingredientes al cóctel explosivo de “Bienvenidos a la familia”, llega Benjamín (Jezzini), el hermano menor de Cristina. Dependiente económicamente de su padre y con una personalidad un tanto inmadura, Benjamín se convierte en un personaje clave en la trama, aunque quizás no de la manera más útil. Interpretado por el influencer Jezzini, en su debut actoral, Benjamín aportará toques de humor fresco y juvenil a la serie, aunque también generará más de un dolor de cabeza a sus hermanas.

¿Qué otros personajes participan en “Bienvenidos a la familia”?

El universo de “Bienvenidos a la familia” se expande con otros personajes secundarios que, aunque no sean protagonistas, resultan fundamentales para el desarrollo de la trama y aportan nuevas capas de humor y drama:

Horacio Ordóñez (Erick Elías) : Un detective de policía con un peculiar sentido del humor y un secreto enamoramiento por Cristina. Erick Elías aporta su carisma a este personaje que, además de investigar el caso del padre desaparecido, intentará conquistar el corazón de la protagonista con métodos poco convencionales. Erick Elías ha destacado en series y películas como “100 días para enamorarnos” y “El hotel de los secretos”.

: Un detective de policía con un peculiar sentido del humor y un secreto enamoramiento por Cristina. Erick Elías aporta su carisma a este personaje que, además de investigar el caso del padre desaparecido, intentará conquistar el corazón de la protagonista con métodos poco convencionales. Erick Elías ha destacado en series y películas como “100 días para enamorarnos” y “El hotel de los secretos”. Raúl Ruiz (Arturo Beristáin) : El padre de Cristina y esposo de Luciana, el detonante de todo el conflicto. Aunque fallece en el primer episodio, su sombra alargada y sus acciones pasadas marcarán el rumbo de la historia. Arturo Beristáin interpreta a este patriarca déspota y manipulador que, incluso muerto, sigue generando caos en la vida de su familia.

: El padre de Cristina y esposo de Luciana, el detonante de todo el conflicto. Aunque fallece en el primer episodio, su sombra alargada y sus acciones pasadas marcarán el rumbo de la historia. Arturo Beristáin interpreta a este patriarca déspota y manipulador que, incluso muerto, sigue generando caos en la vida de su familia. Inés (Carla Adell), Jana (Alondra García Miró) y Toto (Santiago Colores): Los hijos de Cristina, cada uno con su propia personalidad y problemas, que se verán arrastrados al torbellino de mentiras y enredos de sus madres y tía postiza.

¿De qué trata “Bienvenidos a la familia”?

“Bienvenidos a la familia” narra la historia de Cristina , una madre soltera que descubre que su difunto padre ha endeudado a la familia con la mafia. Para salvar su casa, Cristina y su madrastra Luciana idean un plan alocado: ocultar el cadáver y falsificar el testamento. Lo que sigue es una comedia de enredos llena de situaciones caóticas, personajes entrañables y mucho humor negro, que explora los límites del amor familiar.

¿Cuándo se estrena “Bienvenidos a la familia”?

“Bienvenidos a la familia” se estrenó en Netflix el miércoles 12 de marzo de 2025. Desde ese día, está disponible para disfrutar en streaming con una suscripción a la plataforma.

¿Cuántas temporadas y cuántos episodios tiene “Bienvenidos a la familia”?

Por el momento, “Bienvenidos a la familia” cuenta con una temporada de ocho episodios. Netflix aún no ha confirmado si habrá una segunda temporada, pero dado el éxito potencial de la serie, no se descarta que podamos seguir disfrutando de las aventuras (y desventuras) de esta singular familia en el futuro.