Shakira no fue la única mente maestra tras la bruja en el balcón; sus hijos participaron de esta forma

Cuando Shakira colocó un maniquí de bruja en su balcón frente a la casa de la mamá de Piqué, el internet se volvió loco. Y es que este fue el inicio de una guerra-no-oficial con su suegra, pero que curiosamente no fue idea original de la colombiana, sino de uno de sus hijos. Descubre más a continuación.

Shakira coloca bruja frente a la casa de su suegra

La “guerra” entre Shakira y Piqué continuó después del lanzamiento de su canción cargada de mensajes para su ex y Clara Chía Martí. El periodista Jordi Basté, reveló en su momento el gesto de rencor de la cantante colombiana hacia los padres de su ex pareja. Dicha fuente dio a conocer que la cantante tiene puesta una bruja de tamaño real en su balcón mirando hacia la cocina de la casa de sus ex suegros.

“Quizá para entender la letra de la canción, donde dice ‘me dejaste de vecina la suegra’, para entender cómo ella está masticando todavía la separación y para entender el rencor y el resentimiento de sí misma, Shakira tiene colgada una bruja”, dijo Basté.

Explican la razón de que Shakira haya puesto una bruja en el balcón

Semana detalla que una cuenta en Twitter reveló la razón por la que Shakira tuvo el impulso de colocar una bruja en su balcón, en direccón a la casa de su exsuegra Montserrat Bernabeu.

“Aparentemente Shakira habría colocado la bruja en su balcón porque descubrió, a través de sus hijos, que Piqué, Clara y su exsuegra la llamaban bruja frente a los niños”, explican en la red social. Y que “los niños escucharon el apodo y le dijeron a Shakira, quien colocó la bruja para burlarse del infantil apodo”.

Pero ningún contacto allegado a Piqué o Shakira han corroborado la información. Pero de ser así, ya sería una idea más que los hijos de Shakira le dan; no olvidemos que la colombiana reveló que su hijo Milan la animó a colaborar con Bizarrap, o que Sasha tuvo la idea del robot en el video de Te felicito.

Esto opinó Piqué de la bruja que Shakira puso frente a la casa de su mamá

Semanas atrás un paparazzi encaró a Piqué para preguntarle qué piensa de las acciones de su ex. Se dio a conocer que la cantante tiene puesta una bruja de tamaño real en su balcón mirando hacia la cocina de la casa de sus ex suegros, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué. Asimismo, este detalle aparece en la music sessions 53: “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

"¿Qué opinas con lo de la bruja que hay en el balcón de Shakira?”, preguntó un periodista de CHANCE Europa Press al futbolista que caminaba por la calle. Entonces Piqué decidió ignorarlo y pasar de largo ante los cuestionamientos. Por otro lado, a Montserrat Bernabeu también la han encarado las cámaras y los micrófonos. La madre de Piqué, presunta víctima de la bruja que tiene Shakira en su balcón, no ha dado comentarios al respecto. La misma agencia se le acercó y le cuestionaron si está deseando que “Shakira abandonase Barcelona y se asentase allí con sus nietos de una vez por todas”.

Además el ex defensa del FC Barcelona habló sobre el éxito musical de Shakira, canción que la colombiana compuso para el padre de sus hijos y su nueva novia Clara Chía.

Piqué dijo sobre la “Session 53" de Shakira y Bizarrap, “las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de habalr más del tema, ya que creo que al final lo único que importa es que mis hijos estén bien”, dijo sobre el comportamiento de Shakira y la letra de la canción que podría “afectar” a los dos hijos que tienen en común.