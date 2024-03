Shakira se declara fan de la soltería y revela cuáles son las ventajas que le encuentra a no tener pareja

Después de siete años sin lanzar un álbum de estudio, Shakira finalmente estrenó su esperado disco, proyecto que reúne importantes colaboraciones con estrellas de talla mundial y expresa una nueva faceta de la artista. Este momento encuentra a la artista en una de sus mejores épocas, especialmente ahora que consiguió dejar su pasado atrás y rehacer su vida, lo que inevitablemente ha despertado inquietud sobre su soltería actual.

Los beneficios de no tener pareja, según Shakira

“En cierto modo, es bueno no tener marido. Ahora tengo ganas de trabajar, de escribir canciones, de hacer música. Es una necesidad que no sentía antes”, explicó la intérprete, quien anteriormente abordó cómo se alejó de la industria por dedicarse de lleno a seguir el ritmo de vida de Gerard Piqué, su expareja.

Asimismo, durante una conversación con Apple Music, expresó que considera que parte de su reciente éxito y el renacer de su carrera, se debe en buena cantidad a que no tiene novio. Lo que además ahora se complementa con el hecho de que sus hijos ya están más grandes, por lo que no resulta tan complicado compaginar sus obligaciones como le ocurría antes.

“A veces era como una relación de amor y odio, porque cada vez que me tenían que llevar al estudio para hacer mi trabajo, fallaba. Sentí que estaba desatendiendo a mi familia y hubo momentos en los que realmente no lo disfruté, me sentía culpable”, reveló Shakira sobre cómo intentó equilibrar su vida personal y laboral al convertirse en madre.

Shakira explicó que estando soltera renacieron sus ganas de crear música Instagram

¿Shakira sigue soltera? Lo que se sabe sobre su vida sentimental

A casi dos años de su separación de Gerard Piqué, Shakira ha permanecido soltera y, según lo que ella misma ha expresado, no es un tema que le robe el sueño, pues encontrar una pareja no está entre sus prioridades.

Los últimos meses la colombiana ha sido relacionada con diferentes personalidades, mismas que no han llegado a confirmarse. Entre los nombres más sonados sobre los supuestos prospectos amorosos de la artista, destacan figuras como el piloto Lewis Hamilton, el productor Rafael Arcaute y el jugador de americano Julian Edelman.