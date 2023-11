Shakira revela que sus hijos están más felices que nunca con su nueva vida: “ahora nadie los persigue”

En una entrevista con la revista Hola, Shakira hizo algunas confesiones sobre su pasado y revelo cuáles son sus nuevos proyectos en la música y en su vida personal.

“He podido retomar lo que había dejado por muchos años. Gracias a Dios y al cariño del público, es como si nunca me hubiese ido”, contó la intérprete de “Ojos Así".

Después de lanzar su sencillo El Jefe, la colombiana dijo que ya tiene planeado sacar su nuevo álbum que la tiene muy entusiasmada, ya que contiene canciones que recogen sus emociones y vivencias de los últimos dos años,lo que significa su trabajo más personal. Además, sorprenderá con grandes colaboraciones que vendrán con este álbum. “A principios del año que viene espero estar lanzándolo y, luego, vendrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera”, manifestó.

Sasha y Milan están mejor que nunca: Shakira

Sobre sus hijos, la cantante expresó que a diferencia de la vida que tenían en Barcelona, ahora en Miami son más libres debido a que están alejados de la prensa que los persiguió tras la separación de sus padres.

“Nunca había visto a mis hijos tan felices. Van a sus extraescolares sin que nadie les persiga, no como en Barcelona donde teníamos todos los días paparazzi en la puerta. Llevan una vida libre y normal como dos niños comunes, no como hijos de celebridades. En España, los niños no podían ir tranquilos al colegio y la situación que vivíamos con la prensa, en la que los perseguían incluso hasta la puerta de su colegio, no era soportable. Esto no tiene nada que ver con mi público español, que siempre ha sido muy cálido y que me ha dado apoyo en todo momento”.

Shakira dijo que se sorprendió de como sus hijos se adaptaron de la mejor manera a su nueva vida en Miami, incluso en su primer día de colegio hicieron amigos y han aprovechado su tiempo libre para aprender varios deportes, además de seguir explotando sus talentos en la música.

“La adaptación de los niños a la nueva vida en Miami me impresionó. El primer día de colegio ya tenían amigos. Por suerte, son niños muy extrovertidos y tienen grandes amigos que los quieren por lo que son y no por ser hijos de personas famosos. Viven al aire libre y tienen la posibilidad de aprender varios deportes, además de seguir explotando sus talentos en la música, para lo que claramente tienen una predisposición”.

Shakira y sus hijos empezaron de nuevo en Miami Getty Images

El sueño de Shakira, ayudar a los niños del mundo

Por otro lado, habló sobre la inauguración de su nueva escuela en su ciudad natal de la mano de su Fundación Pies Descalzos, dijo que desde sus 18 años,ha tratado de llegar a los lugares más remotos de Colombia, donde no hay infraestructura ni agua potable y los niños viven en situación vulnerable, por lo que la famosa ha tratado de apoyar en todo lo que se pueda.

“No dejaré de luchar hasta que todos los niños de mi país estén escolarizados. Hasta el día que me muera, estaré trabajando para que estos programas esducativos estén en toda Latinoamérica”

“Hemos construido ya iez centros de primera infancia, no solo en Colombia, sino también en México y Argentina. También queremos poder atender a la población de refugiados de Venezuela en la región de Maicao, una de las ciudades que más necesidades tiene”.