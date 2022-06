Shakira y Piqué: el verdadero motivo por el que no se casaron

Tras casi 12 años de relación, Shakira y Piqué nunca llegaron al altar por esta razón.

Tras la polémica separación de Shakira y Piqué, la expareja sigue dando de qué hablar después de que se especulara que el futbolista le fue infiel a la cantante con una mujer de 20 años y esta habría sido la razón de su separación.

El sábado pasado, los famosos emitieron un comunicado en el que confirmaron su separación tras una larga relación y dos hijos en común, aunque no ahondaron sobre los detalles y únicamente pidieron privacidad en medio de su ruptura.

¿Por qué Shakira y Piqué no se casaron?

Recordamos cuando la colombiana reveló el motivo por el cual no llegó al altar con su ex pareja. Mediante una entrevista en el podcast “Planet Weird” con Holly H, dijo, “la idea del matrimonio me espanta. No quiero que me deje de ver como su ‘chica’. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, expresó la colombiana sobre la decisión de no dar el siguiente paso con Piqué.

La intérprete de “Te felicito”, había declarado que ambos mantenían una buena relación, aunque había ‘peleas’ y una de ellas se debía a que el futbolista se desespera con la puntualidad, algo que ella trabajó poco a poco.

“Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española. Su mente está estructurada así y la mía… me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto”, dijo en aquella entrevista.

