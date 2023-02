Shakira y Piqué se unieron para celebrar el cumpleaños de su hijo Milan

El futbolista Gerard Piqué fue captado llegando a la casa de Shakira donde se organizó una gran fiesta para su hijo Milan.

En medio de la polémica, Shakira y Piqué celebraron el cumpleaños número 10 de su hijo Milan. Según la prensa española, la casa de la colombiana estuvo en constante movimiento desde primera hora; a la puerta de su hogar llegaron regalos y varias personas se dieron cita para cantarle las mañanitas al primogénito de la cantante. El ex futbolista Gerard Piqué acudió a la casa de su ex a través del estacionamiento de sus papás, que son vecinos de la cantante. Los medios aseguran que Milan estuvo rodeado de sus amigos y disfrutó a lo grande de la fiesta que su mamá organizó para él en la que no escatimó recursos para que ningún detalle pasara desapercibido.

Foto: Getty Images

Además, Tonino, el hermano de Shakira salió con una gran sonrisa para grabar a la gente reunida y posteriormente mostrárselo a la artista que siempre ha expresado su agradecimiento con los fans. Milan llegó junto a su progenitor, sentado en el asiento del copiloto mientras ambos se dirigían a casa de los abuelos en el vehículo que pasó por delante de la mansión de la artista, domicilio que hasta hace menos de un año compartía con el ex defensa del FC Barcelona. Los padres de Gerard fueron captados cuando accedían a su hogar dentro del automóvil en el que iban. Entre los invitados a la celebración asistió el hijo pequeño del ex jugador holandés Patrick Kluivert. El ex delantero y su esposa mantienen una amistad con Shakira. Además de los amigos de Milan que llenaron de regalos al hijo de la artista.

Foto: Getty Images

Te puede interesar: ¿QUIÉN ES LA MAMÁ BIOLÓGICA DEL HIJO DE CRISTIANO RONALDO?