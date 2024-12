Sofía Castro y Pablo Bernot: los detalles más impactantes de su boda soñada

Sofía Castro y Pablo Bernot se convirtieron en el centro de todas las miradas durante su espectacular boda en San Miguel de Allende. Este evento se perfila como uno de los más emblemáticos y lujosos del año, el cual se destaca por su elegancia y todos los exquisitos detalles que hicieron de esta celebración algo verdaderamente inolvidable.

¿Dónde fue la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot?

La ceremonia y la celebración tuvieron lugar en el prestigioso Live Aqua Urban Resort de San Miguel de Allende, un destino conocido por su encanto colonial y su vibrante escena cultural.

Este lujoso hotel fue elegido por su exclusividad y su capacidad para albergar eventos grandes, con lo que se fue el escenario perfecto para una boda de ensueño. La arquitectura elegante y los jardines meticulosamente cuidados del resort proporcionaron un fondo fotográfico ideal para el evento, lo que hizo que cada momento fuera digno de ser capturado, mientras creaba una atmósfera única e inolvidable.

¿Cómo fue y quién diseñó el vestido de la novia?

El vestido de Sofía Castro fue una creación del afamado diseñador Óscar de la Renta. Este vestido, diseñado por Fernando García, se caracterizó por su elegante sencillez adornada con detalles complejos.

El encaje floral tridimensional y el tul añadieron una textura rica y un toque de delicadeza, mientras que el escote bardot y las mangas translúcidas de encaje resaltaron la figura de Sofía con gracia y feminidad. La cola larga y el velo que rozaba el suelo completaban este diseño icónico, que fue el resultado de meses de colaboración y ajustes meticulosos para asegurar que Sofía luciera como lo había soñado desde pequeña, tal como lo mencionó al elegir el vestido de sus sueños.

¿Cuál fue el menú?

El banquete nupcial fue una delicia gastronómica preparada por la chef Vicky Cherem. Los invitados disfrutaron de una selección gourmet que incluyó ensalada de palmitos grillados con pesto, papa Idaho gratinada con caviar, short rib braseado en reducción de vino tinto, y como plato de pescado, róbalo al grill. El postre fue un refinado flourless cake de chocolate belga que ofreció un final dulce y memorable a la cena.

Detalles del menú y la decoración de las mesas

¿Quién realizó la decoración?

La decoración estuvo a cargo de Peter de Anda, quien transformó el espacio en un entorno mágico lleno de elegancia. El diseño del espacio se centró en la elegancia y el romanticismo, al utilizar una paleta de colores suaves complementados con toques de oro y cristal.

Grandes arreglos florales adornaron cada mesa, y las luces tenues creaban una atmósfera cálida y acogedora, para hacer que cada rincón del recinto pareciera sacado de un cuento de hadas.

¿Qué canción bailaron los novios?

La pareja hizo su entrada triunfal al son de “You’re my first, my last, my everything” de Barry White, para crear un momento vibrante y lleno de alegría, que elevó los ánimos de todos.

Sofía y su padre, José Alberto Castro, compartieron un emotivo baile al ritmo de un remix que incluyó “Can’t take my eyes off you” y “Hoy tengo que decirte papá", entre otras. Por su parte, Pablo y su madre, Rebeca Krause, eligieron “I say a little prayer” de Aretha Franklin para su baile, lo que agregó un toque clásico y conmovedor al evento.

¿Cuántos invitados y quienes asistieron a la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot?

La boda contó con aproximadamente 700 invitados, incluyendo a figuras destacadas del entretenimiento y la sociedad mexicana. Entre los asistentes se encontraban familiares cercanos, amigos de la pareja y celebridades, todos reunidos para celebrar este importante evento en la vida de Sofía y Pablo.

Entre los invitados notables estaban personalidades del espectáculo como Grettel Valdez, Pedro Torres, Irina Baeva, Thelma Madrigal, Mariana Seoane, Regina Blandón, Marlene Favela, Cynthia Klitbo, Yael Sandler y muchos más, quienes se reunieron para celebrar este significativo evento.

¿Cuántos días duró la boda de Sofía Castro?

Sofía Castro y Pablo Bernot no escatimaron en hacer realidad su boda de ensueño.

Las celebraciones iniciaron cuando la pareja realizó su boda por el civil a inicio de septiembre pasado, posteriormente la novia celebró su despedida de soltera en Cartagena, Colombia y, finalmente, la semana pasada se realizó la boda religiosa.

Los festejos duraron cuatro días, iniciaron el pasado jueves 28 de noviembre en San Miguel de Allende.

¿Quién diseñó el vestido de Angélica Rivera?

Angélica Rivera, la madre de Sofía y ex primera dama de México, lució un elegante vestido de Óscar de la Renta. Este diseño, valorado en más de 600 mil pesos, reflejó su sentido de la moda y complementaba perfectamente la atmósfera de la boda.

Aunque este vestido no fue confeccionado especialmente para ella, se trató de un diseño que impactó en la moda y del cual ya no hay en existencia.

¿Quién fueron los stylists de Sofía Castro?

Sofía contó con el apoyo de su mamá en cada momento de la planeación de su boda. Para su look en cada una de las ceremonias, la acompañaron su stylist personal, Karla Guindi, y el maquillista, Víctor Guadarrama.

¿Quién es Pablo Bernot?

Pablo Bernot es un empresario exitoso conocido por su dirección en el lujoso hotel y spa “Las Mañanitas”. Nacido en Cuernavaca, Morelos y miembro de una distinguida familia empresarial, Pablo ha logrado establecerse como un influyente en el sector hotelero, donde hace buen uso de su educación formal y de la experiencia práctica para liderar con éxito su negocio familiar y expandir su alcance en la industria de la hospitalidad.

La boda de Sofía Castro y Pablo Bernot fue un espectáculo de amor y compromiso, además de un despliegue de glamour, buen gusto y festividad. Con cada detalle cuidadosamente planeado, este evento seguramente será recordado como uno de los más destacados y elegantes de la alta sociedad mexicana.