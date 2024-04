Sofía Castro ya tiene vestido de novia: esto se sabe sobre el exclusivo diseño que lucirá en su boda

La cuenta regresiva para la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot ya comenzó, pues aunque la pareja no ha revelado si ya eligieron el día predilecto para llegar al altar, sí han dado por iniciados los preparativos del festejo. Entre los pendientes que la actriz debe supervisar, se encuentra la búsqueda de su vestido de novia perfecto, cuestión del que la joven dio a conocer que encontró un diseño en su visita a Nueva York.

Sofía Castro revela que ya tiene su vestido de novia más que listo

Cuidando no exponer del todo la firma que eligió y el estilo que consideró mejor para ella, Sofía Castro se confesó profundamente ilusionada gracias a que la prenda con la que caminará hacia el altar está lista y en sus manos.

“No saben la felicidad que me da estar aquí con Fernie. Lo crean o no, me ha tenido toda la paciencia del mundo en la elección de mis vestidos; la he llevado a quinientas tiendas, pero ya hoy escogimos uno y me da mucha emoción”, contó la actriz en una historia de Instagram, plataforma en la que ha ventilado algunos detalles de su próxima boda.

Esto se sabe sobre el exclusivo atuendo nupcial de la hija de Angélica Rivera

Según las pistas que la actriz ha ido dejando en sus perfiles, este hallazgo trataría de su atuendo nupcial para la boda por el civil en la que se convertirá legalmente en la esposa de Pablo Bernot. Asimismo, tendría ya listo otro vestido de novia para el resto de la celebración, mismo que se cree, pudo haber adquirido durante su último viaje a París.

Sofía Castro está próxima a casarse con Pablo Bernott Instagram

Es posible que conforme se acerque el día de la unión, Sofía Castro vaya develando mayores detalles de los looks que vestirá en su boda, así como la confirmación final de la fecha y lugar que ella y su pareja eligieron como los ideales para dar inicio a su nueva vida juntos.