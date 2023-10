Sofía Castro anuncia su compromiso, ¿quién es Pablo Bernot, su prometido?

“Eres lo que en mis sueños le pedí a la vida. Sí y un millón de veces sí. Te amo con todo mi corazón. Siempre tú", escribió Sofía Castro en una publicación en la que presume el anillo que le dio Pablo Bernot en Los Ángeles, California.

Tras cuatro años de noviazgo, Sofía Castro y Pablo Bernot llegarán al altar después de que el empresario le entregó el anillo de compromiso en una reunión íntima con sus familiares. A pesar de que la hija de Ángelica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro, había dicho ante los medios que no tenía planes de boda, ahora sorprendió a sus seguidores con la noticia de que se va a casar.

En febrero de 2021, Sofía Castro y Pablo Bernot posaron en exclusiva para CARAS y nos compartieron los detalles de su historia de amor, así como sus planes a futuro, incluso confesaron que piensan tener una familia numerosa.

La historia de amor de Sofía Castro y Pablo Bernot, ¿cómo se conocieron?

Pablo y Sofía se conocieron en la inauguración de uno de los restaurantes de la familia Bernot. Desde ese entonces llamó la atención de Sofía, “me presentaron a él y a todos sus hermanos. Me llevé perfecto con Fran, Diego y Loenzo (hermanos de Pablo), pero con él no hablé tanto, nada más me acuerdo que nos tomaron una foto por la diferencia de altura porque es muy alto y ya. A mí me gustó desde ese día, sin embargo, pasó el tiempo y no supé nada de él”. Sin embargo, más adelante el destino los volvió a juntar en el Baby’O, “después de platicar en Acapulco, vi una oportunidad de conocerla mejor por lo que le escribí por Instagram y salimos una vez, pero no se dio, me di cuenta de que podía llegar a pasar algo”, dijo el empresario. Finalmente, en 2019, decidieron darse una oportunidad para iniciar su relación formal.

Aunque ambos confiesaron que han pasado por momentos difíciles, su relación ha salido a flote por el gran amor que se tienen. “La verdad es que buscaba a alguien que me apoyara y que entendiera mi carrera. Que pudiera irme a filmar algo y que estuviera ahí para mí", destacó Castro.

Por su parte, Pablo Bernot aclaró que no es nada celoso con la carrera de Sofía. “No soy nada celoso, nunca he tenido ese probema y lo manejo bastante bien. Creo que lo que más me cuesta de su trabajo es la distancia cuando hace algun proyecto y tiene que estar algunos meses fuera”.

En aquella entrevista, la intéprete contó cómo le gustaría que fuera su boda y reveló que es algo con lo que soñó desde chiquita. “Desde chiquita sueño con ese día, dice mi mamá que cuando era niña jugaba con casarme. Pero si me gustaría un vestido como de princesa, cola de tres metros y así".

Por otro lado, Sofía Castro platicó que cuando llega a haber discusiones entre ella y Pablo, su madre, Angélica Rivera es quien interviene para que se reconcilien. “Una vez me peelé con él y le conté a mi mamá y me dice: ‘Sofía, no vayas a cortar, arregla el problema pero no lo cortes’. La verdad es que se lleva superbien con los dos, mis papás lo quieren mucho y mis hermanas, Fer y Regina, también lo adoran. y porque ven que tenemos una relación muy sana, nada tóxica, que me apoya y que Pablo está ahí siempre para mí".

Sofía Castro dijo respecto a la familia de su ahora prometido que se ha ganado el cariño y la confianza de todos. “Mis suegros son lo máximo y dos cuñados y mi cuñada también. Cuando empecé con él no sabía cómo decirle a mi suegra, si señora o Rebe y ella me dijo que por favor le dijera por su nombre. También Lorenza, la hermana de Pablo se iba a casar, estaba invitada a la boda por ella, entonces me llevo increíble con todos y la verdad es que son una familia muy bonita”.

Sobre si quieren tener hijos en un futuro, Sofía Castro comentó, “Quiero seis, pero Pablo ya me paró en tres o cuatro”.

¿Quién es Pablo Bernot y a qué se dedica el prometido de Sofía Castro?

Según han destacado diversos medios, el joven es originario de Cuernavaca, lugar donde su familia posee hoteles y restaurantes, propiedades que conforman su pequeño imperio en la industria del servicio local. Desde julio de 2014, Pablo se desempeña como director de nuevos proyectos de Las Mañanitas, un reconocido hotel, restaurante y spa que ha servido a personalidades como el fallecido príncipe Felipe de Edimburgo, Carlos Slim, Luis Miguel y Salma Hayek. El novio de Sofía Castro nació el 22 de febrero de 1991, por lo que es solo seis años más grande que su pareja.