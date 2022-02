Sofía Niño de Rivera nos habla del reto de hacer comedia y ser pionera en el género de México

Si viajamos 10 años al pasado, hablar de stand up comedy resultaría bastante complicado. Hoy, dicho género es un referente de la comedia mundial y Sofía Niño de Rivera ha sido pionera a nivel nacional.

Por Jorge Alférez

Sofía Niño de Rivera

“Si me hubieran dicho hace 11 años que iba a estar grabando un especial en Nueva York, y el stand up iba a crecer tanto en mi país, que más personas lo estarían haciendo, no sé si lo hubiera creído”, nos confiesa Sofía al recordar cómo fueron sus inicios en la comedia en México. En aquel entonces y según nos relata, ella solía subir a escenarios –muy distintos a los que hoy pisa– y antes de comenzar su show, explicaba lo que presentaría.

“Nunca pensé que íbamos a pasar de explicar el género, a ser tantos y con tanto reconocimiento. Ha cambiado de ‘nadie sabe qué es’ a ‘todos quieren ser comediantes’”, asegura. Y ha sido tal auge, que hoy, la mexicana hace giras internacionales, e incluso ha tenido sold outs en grandes ciudades como Nueva York, Estados Unidos.

Para Sofía, la comedia nunca fue un pasatiempo y fue gracias a tal pasión y apuesta por su talento, que hace más de una década, decidió dejarlo todo para ir en búsqueda de su sueño.

“Cuando decidí hacerlo, renuncié a mi trabajo, vendí mi coche y dije, ‘a esto me voy a dedicar, dure lo que dure y pase lo que pase’. Afortunadamente pasó lo que pasó, porque no sé qué hubiera hecho si me siguiera presentando ante cinco personas que no se reían (risas), pero la realidad es que tampoco incursioné en la comedia pensando en lo que iba a pasar o hasta dónde iba a llegar”, nos confiesa.

Asimismo, expresa que, sin importar a lo que uno se quiera dedicar, debe apostarlo todo por lograrlo y dar lo mejor de sí en el proceso. Hoy, y en sus palabras, afirma que “siempre lo tomé con profesionalismo y seriedad”.

No obstante, la forma de hacer comedia o simplemente compartir una postura u opinión frente a ciertos temas o problemáticas sociales, hoy puede resultar delicado, pero dicha situación no la ha limitado.

“He notado la diferencia, y no tanto en lo que puedes decir o no, pues mi teoría es que yo digo lo que quiera, siempre y cuando sepa que habrá consecuencias. Mi forma de medir lo que voy a decir o no, es según lo que considere que está bien o está mal, pero no pienso en si de algo se van a enojar o a sentir mal, porque si no, nadie podría decir nada nunca”.

De esta manera y con el humor que la caracteriza, nos confiesa: “Afortunadamente yo tengo muchos críticos que, si no los hago reír, los hago enojar, entonces, por lo menos estoy haciendo algo. Malo fuera que nadie me viera”. Y adentrados en la crítica o respuesta social, pero desde una posición con mayor seriedad, reflexiona, “la comedia siempre ha sido una crítica social y ha generado controversia.

LEGADO FAMILIAR

Sofía es hija de Luis Niño de Rivera Lajous, reconocido banquero mexicano que ha sido nombrado dentro de los empresarios más influyentes del país, pero para ella, es el hombre que la apoyó desde el día uno.

“Mi papá me apoyó al momento. Cuando le dije que quería ser comediante, me preguntó: ‘¿cómo te ayudo?’, a lo que yo respondí: ‘me puedo llevar el colchón’ (risas). Al final no me lo llevé, pero agradezco que me haya apoyado en ese momento”.

Por otro lado, está su mamá, quien hoy se encuentra a su lado por completo, pero en sus inicios no fue fácil el proceso. “A mi mamá le costó un poco más y lo entiendo perfecto, porque siendo mujer en una sociedad tan conservadora, su mayor preocupación era pensar ‘¿ahora quién se va a casar con mi hija?’ (risas), y fue real, tal cual me lo dijo.

Ella tenía otro tipo de preocupaciones que ya se le quitaron”. Pese a ello, Sofía contó con su núcleo cercano desde el inicio y hasta la fecha. “Ellos fueron a mi primer show y siguen yendo a cada nueva presentación”. Y sobre la relación que hoy sostienen, entre risas nos confiesa: “Somos una familia unida que emocionalmente, no siempre sabemos cómo manejarnos. Unida sí somos, solo tenemos nuestros problemas”.

SU NUEVA FACETA COMO MAMÁ

Fue en enero de 2019, cuando junto con su esposo, Jorge Bermúdez, Sofía se convirtió en madre por primera vez. Dos años más tarde, en febrero del 2021, la pareja tuvo a su segundo hijo. Hoy, asegura ha sido lo mejor que le ha pasado, pues finalmente tiene con quién disfrutar en todo momento. “El poder compartir con ellos es increíble. Quiero enseñarles a mis hijos que pueden hacer lo que quieran, aunque también siento cierta responsabilidad en esa parte e impulsarlos a siempre salir adelante.

