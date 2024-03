Sophie Turner y Joe Jonas no logran llegar a un acuerdo de separación: la nueva maniobra de los abogados de la actriz

El divorcio de Sophie Turner y Joe Jonas ha tardado más en resolverse de lo esperado por ambas partes, luego de la dura batalla mediática que enfrentaron a mediados de 2023. Lo último que se supo públicamente sobre su separación, fue que ambos habían decidido “pausar” el proceso.

Dicha decisión estaría motivada en tratar de llegar a un acuerdo respecto a la custodia de sus hijas, tema que anteriormente ya les había causado problemas, pues aparentemente ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder.

Sophie Turner pide a sus abogados ‘reactivar’ el divorcio con Joe Jonas

Las últimas horas trascendió la última decisión de Tuner respecto a su separación con Jonas, pues la actriz habría solicitado reiniciar el proceso para acelerar la resolución definitiva, motivada especialmente por la repartición de custodia que tienen pendiente.

Es así que ahora será un juez quien tendrá la última palabra acerca de quién tendrá la patria potestad de sus hijas, así como de qué manera quedarán divididos sus bienes en común.

Esta maniobra de Sophie Turner revive las rencillas que se dieron entre ellos el año pasado, cuando ella acusó al intérprete de “retener” a las menores y ocultar sus pasaportes con el fin de que no viajaran con ella a Londres.

Cabe mencionar que previo a que se separaran, tenían planeado establecer su residencia en Reino Unido, donde pretendían vivir la mayor parte del tiempo, al menos hasta que Willa y Delphine, de cuatro y dos años respectivamente, crecieran.

La pareja se casó en 2019 y procrearon dos hijas Getty

Cuál era el acuerdo que tenían los actores sobre sus hijas

Anteriormente, se dio a conocer que tanto Sophie como Joe Jonas habrían llegado al entendido de compartir la custodia de sus dos pequeñas hijas. De modo que las niñas pasarían la mitad del tiempo con el cantante y posteriormente lo harían con la actriz.

No obstante, las menores no podían salir de Nueva York, aspecto que no resultó sencillo para Turner, quien salvo cuando sus proyectos lo requieren, suele residir en Reino Unido.