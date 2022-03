Platicamos con Erick Elías, acerca de la vida, y su nueva película Cuarentones, la cual protagoniza junto a Adal Ramones.

Por Jorge Alférez

Erick Elías

Cuéntanos de Cuarentones

Es una comedia familiar con Adal Ramones y Gaby Espino. Me tocó hacerla justo en la crisis de mis 40, mientras hacía un balance de lo que he hecho hasta el momento y de lo que me falta por hacer. Al final, resultó muy parecido a los temas que toca la película y mi personaje César, en relación a mi realidad.

¿Qué fue lo que más disfrutaste de darle vida a César?

Disfruté mucho de trabajar junto a Adal Ramones. Y, como nuestros personajes son chefs, y la cocina es algo que me encanta, también pude jugar mucho con algo que realmente disfruto.

Cuarentones habla de la crisis a la que algunas personas se enfrentan al llegar a ciertas edades o al enfrentarse a ciertas circunstancias, ¿cómo manejas tú las crisis?

Claro que he tenido momentos de recapacitar y de recapitular lo que tengo y lo que soy. Todos hemos atravesado por algo similar en ciertas etapas o circunstancias, sin embargo, sí creo ser más fácil; trato de pasar página, y si hay algún problema, trato de resolver y dejarlo pasar. Creo que soy más de la idea de disfrutar el momento, lo que tengo y lo que soy.

¿Cómo es hacer comedia en estos tiempos?

Creo que tenemos una necesidad de distraernos y disfrutar el momento, por lo que películas de comedia como Cuarentones, llegan justo a tiempo. Yo espero que esta película les brinde un poco de felicidad y resulte un gran pasatiempo. Además, es una película que los invita a pensar de una forma muy ligera.

¿Cómo fue trabajar con Adal Ramones?

¡Padrísimo! Fue uno de los motivos por los que, con mayor emoción, me sumé al proyecto. Adal -como persona y como compañero de trabajo-, es alguien a quien admiro y aplaudo. Lo quiero bastante. Además, me divertí muchísimo.

¿Qué tipo de mensajes crees que comparten historias como la de Cuarentones?

El principal en este caso es el de la amistad. Es una historia de dos amigos que se apoyan, se acompañan y se defienden. También hablamos de vivir la vida y de elegir pasarla bien, más allá de lo que pase. Hay que ser más ligeros y disfrutar del momento y de lo que tenemos.

Y a nivel personal, también te puedo decir que, yo que soy muy familiar y disfruto tanto de estar en compañía de mis hijas y mi esposa, proyectos como este, me hacen querer compartir más a su lado. Además de recordarme porqué hago lo que hago y lo importante que es volver a casa para disfrutar a su lado.

La película Cuarentones, protagonizada por Erick Elías y Adal Ramones, llega a todos los cines este jueves 10 de marzo.