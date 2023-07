Tamara Falcó habla de la ausencia de Enrique Iglesias a su boda, “no lo entiendo”

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casaron el 8 de julio 2023 en El Rincón, palacio que pertenece a la familia de Tamara en calidad de marquesa de Griñón. A pesar de los 400 invitados, se sintió una distanciada ausencia del medio hermano de la novia: Enrique Iglesias.

Enrique Iglesias no fue a la boda de Tamara Falcó

Los papás de Enrique Iglesias son Julio Iglesias e Isabel Preysler, mientras que los de Tamara Falcó son Isabel Preysler y el fallecido Carlos Falcó; aunque como medios hermanos mantuvieron una relación estable en los años de juventud, todo indica que el distanciamiento entre ambos está a la orden del día. De acuerdo con Semana, Tamara dio una serie de confesiones sobre la ausencia de Enrique Iglesas a su boda: “para mí ese día [la boda] es mucho más, pero cada uno de nosotros tenemos nuestras heridas, nuestras situaciones”, dando a entender además que el cantante decidió permanecer en Miami (donde vive con su esposa e hijos). Y que pudieron ser cuestiones de “fobia social” o “problemas de agenda”.

Fueron más palabras ante la revista ¡Hola! que la marquesa reveló que no comprendía esta falta, “no entendí sus motivos, pero los respeto... Me ha dicho mi hermana Ana que tenía un concierto en Los Ángeles”, aunque Semana rescata que Iglesias no tuvo ninguna aparición de espectáculo en esta fecha, y menos lo subió a sus redes sociales.

Y aunque su presencia física no llegó a la hora de la celebración, lo que Enrique Iglesias hizo fue llamarle por televisión. Paloma Barrientos explicó que se puso en contacto con su media hermana, vía Lecturas, “pues si bien no han tenido una charla, sino que han sido varias. Le envió un centro de flores precioso y después le llamó en dos ocasiones antes de la boda. La llamó para decirle que fuera muy feliz, que ella conocía cómo era y que no iba a estar”.