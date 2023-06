Tamara Falcó tuvo una tercera despedida de soltera a semanas de caminar al altar

A casi un mes de casarse (el 8 de julio), Tamara Falcó disfrutó de una tercera despedida de soltera con amigas. La marquesa de Griñón vistió de negro de pies a cabeza y disfrutó de una tranquila velada en un restaurante, como informó Semana.

Las últimas semanas de Tamara Falcó antes de llegar al altar

Tamara ya puede estar más tranquila y disfrutar de estos eventos ahora que sabe que tiene vestido de novia asegurado. Recordemos que hubo un conflicto que provocó que la hija de Isabel Preysler se quedara sin ropaje a meses de su boda. La de modas Sophie et Voilá publicó un comunicado en el que explicaba por qué rompía su relación con la marquesa de Griñón y por qué se deslindaban de hacer su vestido.

Lo que la marquesa de Griñón habría respondido ante esta circunstancia es: “me da mucha pena porque lo que tenía que ser un momento superespecial e ilusionante de elegir el vestido y probármelo se había convertido en un conflicto lleno de momentos de tensión. Se había desvirtuado totalmente el proceso… pero, aun así, no pensé que fuéramos a llegar hasta aquí" (vía Harper’s Bazaar España).

La historia de amor de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Se conocieron en 2020, apenas un par de semanas antes de que estallara la pandemia global por Covid-19 y aunque no se flecharon inmediatamente, comenzaron a salir durante el verano de aquel apocalíptico año. Fue durante la fiesta de cumpleaños de su amiga en común, Luisa Bergel, mejor conocida como My Lu, quien celebró con una fiesta temática sobre Game of Thrones.

No todo era miel sobre hojuelas en la relación y es que al parecer ambos tienen un estilo de vida muy lejano uno del otro: ella es una mujer de fe y él es un hombre devoto de la vida nocturna y sus trajines. La causa por la que terminaron Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el mes de noviembre fue porque mientras ella se encontraba en una peregrinación en Bosnia, él estaba en Turquía, supuestamente, con su grupo de amigos.

Y así lo dejó ver en sus redes sociales, sin embargo, omitió las publicaciones de la cita en pareja que tuvo con uno de sus amigos y dos mujeres, una de ellas Marina Theiss. La infidelidad del empresario fue revelada tan sólo 24 horas después de anunciar su compromiso y se hizo a través de un hackeo a la cuenta de whatsapp de la Chef. En dicho video se puede observar al empresario besando a una modelo brasileña durante su estancia en Turquía.

Aunque él negó que el video fuera de su reciente visita al lejano país, la verdad salió a flote y él se vio forzado a aceptar que había traicionado la confianza de su futura esposa.

“En los vídeos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente” publicó a través de su cuenta de Instagram. Para cuando los videos de la infidelidad de Onieva se hicieron públicos, Tamara Falcó reveló que su familia nunca terminó de aceptar y querer a Íñigo Onieva y agradeció que las pruebas de su infidelidad aparecieran de manera oportuna, antes del matrimonio.